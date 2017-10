Joaquín Pereyra: "Ahora estoy bien y sé lo que debo hacer"

Ya no es una sorpresa. Tampoco una promesa. Joaquín Pereyra va camino a ser una realidad. Este juvenil espigado será titular esta tarde. Tiene asignado un rol clave en el andamiaje táctico de Central. "Seré el enganche del equipo, una linda responsabilidad. Pero ahora sí que me siento confiado y capacitado para estar en primera. Estoy bien de la cabeza y sé lo que debo hacer", disparó el paranaense de sólo 18 años, mientras abre el diálogo con Ovación en la capital mediterránea. "Debo confesar que los últimos días me fueron pasando muy rápido. Estuve toda la semana deseando jugar la final de la Copa Santa Fe y ahora me encuentro acá, esperando este desafío. Estoy convencido de que haré un buen encuentro y seguiré en el grupo", acotó a modo de desafío y anhelo.

Lo primero que hay que destacar de Pereyra es que llegó a la pensión del club de Arroyito en 2015 y al año siguiente debutó en el profesionalismo contra Colón, con la irregularidad lógica. Pero, según sus propias palabras, hubo un válido argumento del porqué navegó en la intrascendencia.

"Se me dio todo rápido y por eso luego me pasaron muchas cosas en este último tiempo. Venía de la liga santafesina, que era filial de Corinthians, y me pusieron enseguida en AFA. Me costaba adaptarme al ritmo de esa competencia y de repente me encuentro jugando en primera. Y la verdad es que no estaba preparado de la cabeza para estar en ese lugar. Porque me costaba todo", fue lo primero que analizó Joaquín antes de meterse de lleno en lo que vivirá esta tarde. "Ahora pienso y siento que es otra cosa. Me siento bien para estar en el primer equipo", remarcó.

¿Estás bien preparado para

esta nueva chance?

Sí, seguro. Además estoy preparado porque lo venía buscando desde hace mucho tiempo. Esta vez llego mejor también, de eso no tengo dudas.

¿Qué representa tener esta oportunidad en un momento delicado del equipo?

Lo miro desde el punto de vista que, tanto el técnico como mis compañeros, me dan mucha confianza. Así que ahora sólo trataré de aprovechar la oportunidad que me están dando y sólo pienso en que saldrá todo bien. No sólo a nivel personal sino grupal.

¿Se puede afirmar que tenías

la cabeza en la Copa Santa Fe

y terminaste teniéndola

en la Copa Argentina?

Fue así. Pensaba en jugar el viernes, pero ahora terminaré haciéndolo mañana (hoy). Sinceramente me sorprendió.

¿Qué cosas pasaron por tu mente cuando Montero te puso

para los titulares?

Muchísimas. Pero está en uno mismo saber tranquilizarse y tomar las cosas con calma, porque si te desesperás puede salir todo mal. Y eso es lo que menos deseo en estos momentos. Buscaba una chance y ahora no quiero quemarla.

¿Qué te dijo Montero ese día?

Me habló muy bien. Me dijo que esté tranquilo, que juegue y disfrute. Me remarcó que no tenía presión de nada. Me sugirió que hiciera lo que sé porque va a salir todo bien. Ahora buscaré retribuirle esa confianza en la cancha.

¿Te diste cuenta que vas a tener la responsabilidad de generar juego?

Casi, ja. Es un lindo desafío así que espero cumplir. Intentaré dejar todo y demostrar que puedo estar en este grupo, que en todo momento me brinda su apoyo. Para los que venimos de abajo es muy importante también. Pero sí, tengo bien en claro que deberé hacer jugar al equipo.

¿Te sentís mejor de enganche o como volante interno?

No tengo problemas de jugar en cualquiera de los dos puestos. Cuando era más chico lo hacía de enganche y me gustaba porque podía rematar, llegar al área y asistir a los delanteros. Así que cualquiera de las posiciones me sienta bien. No tengo excusas porque conozco lo hay que hacer en cada una de ellas. Además, ahora llego mejor preparado.

¿Se puede decir que este es tu debut oficial, pese a que en febrero de 2016 tuviste tu real bautismo en primera ante Colón?

Sí, es más, lo tomo como que mañana (hoy) será mi debut oficial porque estoy más preparado y me siento realmente más capacitado.

¿Te sentís preparado porque venís teniendo continuidad

en la reserva y ya conoces

al plantel profesional?

Por todo. Pero sobre todo porque tengo más confianza en mí mismo. A pesar de la edad me siento más maduro. En otro momento me avisaban que iba a jugar y los nervios me comían la cabeza. Ahora eso ya no pasa.

¿Podés estar tranquilo con la necesidad de ganar que hay?

Es un poco complicado, pero hay que estarlo porque si no puede ser perjudicial. En realidad, el plantel confía en que saldrá todo bien y que vamos a revertir esta situación. A ninguno nos gusta estar donde estamos. No se puede entender lo que nos pasa. Los resultados no se nos están dando, pero estoy convencido de que cuando se nos abra el arco, vamos a rendir mucho más y dejaremos esta racha atrás.

¿En este partido varios de ustedes se jugarán muchas cosas?

Sí, lo sé. En mi caso me juego una linda chance para ver si puedo meterme en el equipo de una vez. Pero prefiero ver las cosas positivas y pensar en que vamos a hacer un buen partido contra Godoy Cruz. Central merece estar en otra posición además.

¿Consultaste a los más grandes sobre algunas cuestiones puntuales: cómo les gusta moverse en la cancha o

qué esperan cuando vos

tengas la pelota?

Si bien será una experiencia nueva, la verdad es que ya conozco los movimientos que hacen porque los vengo mirando en las prácticas y en los partidos. Igualmente, muchos compañeros como Ruben y Camacho me vienen hablando, dando confianza y tranquilidad ante todo. Siento que confían en mí, así que ahora sólo quiero hacer un buen partido.

¿Qué le podés dar al equipo?

Creo que un poco más de profundidad y que sea punzante. Buscaré atacar e ir directo al área. Aunque lo más importante será ganar el partido. De eso no tengo dudas.

¿Cómo tomaste las palabras

de Montero, quien dijo que a la hora de las pelotas paradas estabas en el podio?

Como un halago. Además, me dio esa responsabilidad, la de manejar todas las pelotas paradas, así que deberé estar a la altura de las circunstancias. Pero debo admitir que ese es uno de los fuertes. Por lo tanto, buscaré probar al arco si veo que tengo la oportunidad.

¿Qué le dirías a la gente que

sigue esperando respuesta

por parte de ustedes?

Es normal que nos pidan cosas porque todos queremos estar mejor. Pero deben estar tranquilos porque estoy convencido de que vamos a revertir esto.

Al menos a los pibes del club

le tienen más paciencia.

Sí, pero necesitamos que confíen en todos porque esto es un grupo que busca lo mejor para la institución antes que nada. Lo bueno es que todos tiremos para el mismo lado. Por el bien de todos.

Hablás de todos y en ese sentido sabés que Paolo necesita la banca de ustedes en este partido.

Sí, lo sé. Por eso es que el grupo hará todo lo posible para despegar de una vez y demostrar que estamos para otras cosas, además de respaldar al entrenador como debe ser.