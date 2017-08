Jamaica ya no es el rey de la velocidad: una estadounidense ganó en los 100 metros

Se suponía que con Usain Bolt y Elaine Thompson, sus bicampeones olímpicos, Jamaica iba a seguir como soberana de la velocidad en el Mundial de atletismo.

Justin Gatlin y Tori Bowie se han encargado de derribar al país caribeño de su pedestal en los sprints más trepidantes, los de los 100 metros. Cumplido el primer fin de semana de la justa en Londres, el "marcador" quedó así: Estados Unidos 2, Jamaica 0.

Bowie echó el pecho hacia delante justo sobre la línea de meta, para superar a Marie Josee Ta Lou. Conquistó el oro con un tiempo de 10.85 segundos, apenas una centésima menos que la marfileña.

Una vez que cruzó la meta, la norteamericana se desplomó, sin saber si había conseguido el oro.

"No tenía idea", dijo después. "Ahora me duele tras la estirada. Pero es lo que me ha salvado en otras competencias. Nunca me rindo hasta cruzar la meta".

Thompson, quien logró el doblete en Río 2016, era gran favorita para llevar más oro a las arcas jamaiquinas en estos certámenes, pero nunca pudo meterse en la pelea y terminó quinta, con 10.98.

"Es una pena, porque estoy en perfectas condiciones", señaló Thompson. "No sé qué fue lo ha salido mal".

Y así, por segunda noche sucesiva, el considerable y colorido contingente de fanáticos jamaicanos quedó silenciado en el Estadio Olímpico.

El estadounidense Justin Gatlin ganó ayer los 100 metros de hombres, y su compatriota Christian Coleman se llevó la plata. El legendario Bolt debió conformarse con el bronce, en su última competición internacional antes del retiro. ¿Fin de la dictadura de Jamaica en los sprints?

Un dato al respecto: esta fue la primera vez en 14 años que Jamaica no tuvo a nadie en el podio de los 100 en un Mundial. Además, es la primera ocasión desde 2005 que los jamaiquinos no salen victoriosos en cualquiera de las ramas de los 100 en las máximas citas del atletismo.

Más resultados de hoy del Mundial de atletismo de Londres:

—La griega Ekaterini Stefanidi volvió a imponerse en un duelo contra la estadounidense Sandi Morris para adjudicarse el oro en el salto con pértiga. La cuenta de intentos determinó la victoria olímpica de Stefanidi en Río. Esta vez, ninguna falló al superar los 4,75 metros. Pero la griega acabó imponiéndose al superar los 4,82, altura a la que Morris no pudo llegar. Al final, Stefanidi acabó con 4,91.

El bronce fue compartido por la venezolana Robeilys Peinado y la cubana Yarisley Silva, campeona mundial en 2015. Ambas saltaron 4,65. Peinado, de 19 años, hizo historia al conseguir la primera medalla para su país en un Mundial.

—La belga Nafi Thiam completó una aplastante victoria en el heptatlón al sumar 6.784 puntos, 88 más que la alemana Carolin Schaefer. La nueva campeona, quien obtuvo la presea de oro en los Juegos Olímpicos, ganó tres de las siete pruebas: los saltos de altura y longitud, además del lanzamiento de bala.

—En los maratones con meta en el icónico Puente de la Torre, el keniano Geoffrey Kirui y Rose Chelimo -una keniana que ahora compite para Bahrein- salieron triunfantes. Kirui le dio a Kenia su quinto título en un maratón del Mundial.

—En la bala para hombres, el neozelandés Tomas Walsh ganó el oro con un lanzamiento de 22,03 metros en su último intento, con lo que aventajó por 37 centímetros al estadounidense y campeón vigente Joe Kovacs.