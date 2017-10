Iván, el niño terrible de las dos ruedas del sudoeste rosarino

El ciclista rosarino Iván Ruiz, de 18 años, se erigió en el primer santafesino que logra una medalla de bronce a nivel mundial, que obtuvo en el Panamericano de ruta para juveniles, en la ciudad mexicana de Guadalajara. Además, el viernes obtuvo una medalla de bronce en scracht y el sábado salió campeón argentino en vueltas puntuables en la ciudad santafesina de Esperanza, donde corrió como invitado junior y logró el título del Sub 23. Pero, sobre todo, el "Tanque" Ruiz, como le decían sus amigos en la infancia, se destaca por haber sido seleccionado e invitado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) a competir durante ocho meses en Europa.

"En marzo fui a Suiza, invitado por la UCI, y estuve hasta octubre, donde hice dos podios: salí segundo en los 87 kilómetros de Chablais, en Montreaux, y tercero en los 120 kilómetros del Gran Premio Valentín", cuenta Iván, nacido hace 18 años en Ayolas y Castellanos, del barrio San Francisquito, en el sudoeste rosarino, enfundado en una gorrita blanca, en la Redacción de La Capital.

"Este pibe es un fenómeno. Es como si a Messi lo llevara la Fifa a jugar en Europa", compara el referente del ciclismo rosarino Daniel Giribone.

A los seis años, cuando no tenía bicicleta de carrera ni todos los dientes de leche, Iván ganó su primera carrera nacional con una vieja bicicleta rodado 20 con ruedas anchas y rueditas para no caerse, y aquel día fue el comentario de todos. "No teníamos ni auto y nos llevó una pareja amiga a San Nicolás", confía Daniela, la mamá de Iván, como una suerte de agente de prensa.

Iván comenzó a pedalear a los cuatro años con su padre Gabriel, un camionero apasionado por el ciclismo, como su tío Luciano Ruiz y sus primos Diego y Sebastián Seibane, y corrió algunas carreras en el viejo circuito del Parque Alem, antes de la construcción del Velódromo en el Parque Sur. La carrera de Iván en infanto-juveniles, que corren a nivel nacional, es impresionante, al extremo que ganó seis años seguidos. Lo mismo que desde los 12 años, cuando comenzó a correr en pista y ruta y lo hacía con una categoría más grande, la 98, y logró dos subcampeonatos argentinos.

¿Cómo surgió la posibilidad de correr para la Unión Ciclista Internacional?

La UCI tiene un Centro Satélite de Entrenamiento en Mar del Plata, adonde me invitaron a concentrarme el año pasado, cuando volví con una medalla del Sub 23. Vinieron a ver el entrenamiento de chicos en diciembre de 2015. Te toman un test y ven tu comportamiento, y a los 17 años fui por primera vez, durante un mes y 15 días, con otros tres chicos de la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo llegó tu segunda invitación a correr en Europa?

Después de cinco meses me llamaron a otro Centro Satélite en Mar del Plata y me llevaron. Creía que iba a ir tres meses pero me llamaron antes y en marzo ya estaba allá y corrí pista y ruta en Italia, Alemania, Francia, Irlanda, Noruega y México.

¿Cómo es un día de entrenamiento en la UCI?

Me levanto a las 7.30, desayuno y a las 8.10 voy al gimnasio o al entrenamiento, todo el día hasta las 18, cuando vuelvo cansado a comer y a dormir. Hay días de doble o triple turno.

¿Extrañabas?

No extrañaba porque te exige mucha responsabilidad y horas de entrenamiento. No te falta nada: tenés hotel, comida, bicicletas, repuestos, ropa, casco, zapatillas. Hasta me regalaron una bici Scott de ruta, blanca, azul y negra.

¿Cuál es tu próximo sueño?

Sueño con un podio en un Campeonato del Mundo en elite (mayores de 18 años) y correr una Vuelta de Francia o España, pero para eso debería entrar a un equipo europeo.



Tragedia de un ciclista en la ruta 191



El martes de la otra semana un automovilista atropelló y mató al ciclista bonaerense Santiago Quiroga, de 20 años, cuando practicaba por la ruta 191 que une las ciudades de Arrecifes y Salto. "Un Gol atropelló a Santiago y a su hermano más chico, que se salvó. Por eso los ciclistas pedimos respeto de las señales de tránsito cada vez que salimos a entrenarnos", advirtió Iván Ruiz, con la tristeza de haber perdido a un compañero.