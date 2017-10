El director general de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), Luciano Lerme, explicó las cuestiones técnicas por las que recomendaron la suspensión de la asamblea que anoche terminó de manera violenta en el estadio cubierto de Newell's









En declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho, el funcionario recordó que los incumplimientos venían ocurriendo antes de la convocatoria de ayer. "Es una asamblea a la que se había llegado con algunas cuestiones técnicas de presentación de balance, de plazos que no estaban cumplidos. Igual la asamblea se empezó a desarrollar, cuando se estaba en la elección de las autoridades es cuando se arman los desmanes", describió.

"En ese momento a través de un dictamen aconsejamos que se pase a un cuarto intermedio, además nos parecía oportuno por el tema de la seguridad. Hablamos con la comisión directiva, informamos que previo a la asamblea había cuestiones que no se habían cumplido, pero se siguió adelante con la asamblea independientemente del consejo que les dimos", señaló.

Lerme aclaró que la intervención del club "no es algo que se analice ahora", y agregó que el trabajo de la IGPJ será "analizar la legalidad de la actuación y la validez de la asamblea, el inspector a cargo evaluará la validez o no de la asamblea de acuerdo al informe que le vamos a pasar".

"Lo que podría analizarse es la invalidez del acto por lo que ocurrió y por lo previo a esto, además de la cuestión de la seguridad", señaló para indicar que se analizarán los videos y registros fílmicos.

"Declararla inválida significa que el balance no se considera ni tratado ni aprobado", agregó.









Lerme reiteró que se extendió una recomendación a la comisión directiva para que se suspenda la asamblea de ayer. "No estaban dadas las condiciones, pero se siguió adelante igual", apuntó.

"No me corresponde opinar de lo político, desde lo técnico el balance no tenía el dictamen de la comisión fiscalizadora, del propio órgano interno del club, por eso nos parecía que no estaba en condiciones de ser considerado por los socios, por eso creíamos que debería pasar a un cuarto intermedio. Entonces establecimos un cronograma para que se presente la documentación, sea fiscalizada y se llame a una nueva asamblea, pero eso no ocurrió", cerró.