Icebox no encontró oposición

Evidenciando una marcada adaptación al terreno alterado, el zaino Icebox le puso su nombre a la edición 2017 del Especial Haras Santa María de Araras, prueba más allá del plano condicional desarrollada ayer sobre pista pesada en La Plata (pasó a esa condición momentos antes de correrse) .

El conducido por el jockey Ramiro Barrueco alternó -en los primeros metros- la 5ª y 6ª ubicación del puntero Mantrap, quien precedía por un par de cuerpos a Che Secreto, Perfect Zorzal y Victor Wild.

Ese tren de carrera duró hasta el ingreso a la recta, donde Mantrap mermó en su accionar, siendo dominado por Victor Wild, al tiempo que Icebox trepaba ráudamente.

En los 300, Icebox emparejó y en un par de saltos dominó a entera voluntad llegando a la sentencia con 3 largos de ventaja sobre dicho rival, al cabo de 1' 05'' 17c para las once cuadras.





Productos inician el proceso selectivo

Los clásicos Juan S. Boucau (potrancas) y José B. Zubiaurre (potrillos), jerarquizarán la jornada a correrse hoy en San Isidro. Ambos cotejos selectivos a disputarse en el césped servirán para ver en acción por primera vez en las pistas a la segunda horneada de la generación 2014.





Trece partidores en el República Argentina

El Gran Premio República Argentina, a desarrollarse el próximo lunes 1º en Palermo tendrá 13 participantes y allí sobresale la presencia de In the Dark, quien regresa tras casi siete meses de inactividad. El ganador de la Polla de Potrillos del año anterior será enfrentará con Finneon y Fiskardo, vencedores del Clásico Otoño y del Gran Premio de Honor. A ellos se agrega El Margot, titular de esta prueba en 2016; Gallileo's Town, héroe en el Gran Premio Vicente Dupuy, en La Punta. Completan la grilla: Che Micky, Emerging Talent, Fatherstone, Grand Soho, Harlan's Blue, Igual A Mí, None Like Him y Snow Lion.





Palermo: handicaps para la camada mayor

En la previa del República Argentina, el Argentino abrirá sus puertas pasado mañana para darle forma a una cartelera que contará con dos cotejos fuera del plano condicional. Se trata de los handicaps Manantial (1.000 metros) y Practicante (1400 metros). El primero para caballos desde los 4 años, ganadores, y el restante para ejemplares desde los 5 años, con idéntica condición.