Ibáñez firmó y ya se vistió con la rojinegra para pelear un lugar con Pocrnjic

De un lado el Chocho Llop mira hacia los pibes que jugarán esta tarde en la Copa Santa Fe, pero al mismo tiempo va llenando casilleros en la nómina del plantel que tendrá a disposición para la disputa de la superliga y por eso ayer incluyó al segundo arquero, al menos de arranque: Nelson Ibáñez. El experimentado futbolista ayer estampó la firma en el contrato que lo vinculará a Newell's por 1 año, a préstamo, y de inmediato se dirigió a las plateas del Coloso para sacarse una foto de presentación con la camisera rojinegra.

Ibáñez es el cuarto refuerzo, tras las llegadas del delantero uruguayo Guevgeozian, del defensor Bruno Bianchi y el mediocampista Brian Sarmiento. Uno por línea. Y hay que sumar a Daniel Opazo, delantero de Cipolletti. Pero no los únicos. El entrenador leproso quiere más y la dirigencia está en las tratativas para cumplir. Pero no vienen sencillas. El ejemplo claro es que ayer se conoció que finalmente no vendrá el volante central Joaquín Arzura porque River se lo cedió a préstamo por un año, con opción de compra, a Osasuna. Entonces, sólo queda el uruguayo Giovanni Zarfino, que en teoría mañana tendría que estar de vuelta de España (fue adquirido por Extramadura) para venir a firmar con Newell's a préstamo. Mientras que también llegó la negativa desde Francia (Girondis de Burdeos) para repatriar a Daniel Mancini. En tanto, queda la chance por Nery Leyes.