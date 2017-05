Hockey y letras, dos pasiones que se rozan

Con apenas 22 años, Julia Castiglioni es hoy por hoy una de las "experimentadas" del primer equipo de GER, que viene de ser subcampeón y atraviesa un recambio interesante. Es, probablemente, una de las jugadoras más talentosas y con mejor visión de juego que tiene el hockey del Litoral. Es volante y cuando está bien su equipo saca rédito. Las condiciones de Julia no son nuevas. A los 14 años, al mismo tiempo que le diagnosticaban la enfermedad, comenzó a integrar un proceso de selección nacional que terminó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010, donde junto a Las Leoncitas obtuvo la medalla de plata. Luego, algunas cosas se derrumbaron. A los padecimientos propios se sumó un tiempo más tarde la enfermedad de su mamá, por lo que los sueños de selección quedaron postergados a pesar de que hace no mucho jugó para Italia. "Cuando arranqué, el sueño era el de todas, estar en Las Leonas, vestir la celeste y blanca. Pero cuando fue lo de Las Leoncitas no estaba preparada psicológicamente, sufrí mucho la presión, todavía no confiaba en mi juego, me costaba plasmarlo y no copiar a otra. A veces iba a los entrenamientos, quería hacer todo junto y no era nadie, ni siquiera yo (risas)", repasa. Y cuenta que hoy quiere que nada de eso le pase a su hermano Teo, bronce con Los Pumitas el año pasado en el Mundial y ratificado en una nómina para una nueva cita ecuménica: "Lo que le digo es que de lo único que me arrepiento es no haberlo disfrutado. Pienso en la perfección y en la excelencia y le digo a Teo que lo perfecto es inalcanzable, que trate de ser excelente, que es lo mejor que uno puede intentar bajo esas condiciones. Después, siempre se puede mejorar. Mi proceso fue duro, me castigaba mucho por no estar a la altura de lo que creía que debía estar". Hoy entrenar es el gran logro de Julia: "Es de lo que llamo pequeños placeres de la vida. Voy a entrenar y es un placer. Soy una bomba de tiempo, mañana por lo mío me pueden decir: estás afuera. El hockey y la escritura son las únicas cosas en las que bailo sin pensarlo, me sale natural. No me refiero a si bien o mal, son parte de mí. Parecen opuestas pero se conectan mucho, el hockey también está mucho en la cabeza".