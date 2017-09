Hockey: Jockey ratificó su liderazgo en el torneo del Litoral

No siempre las promesas terminan en cumplidos. Y para muestra basta un botón. O un partido, como el que protagonizaron ayer Jockey A y Duendes A en la cancha Luciana Aymar por la 19ª fecha del torneo de primera división de damas de la Asociación de Hockey del Litoral. No fue el partidazo que se esperaba. Fue apenas un partido más. Sin embargo, eso al verdiblanco poco le importó ya que se quedó con la victoria por 3 a 2, ratificó su condición de líder y espera más que tranquilo la llegada de la antepenúltima fecha de la fase regular. Y ahora tiene nuevo escolta: Provincial, que le sacó ese lugar a Duendes A tras vencer a Old Resian 3 a 0 (ver parte).

A juzgar por las posiciones (Jockey A llegaba líder, Duendes A segundo), el recorrido realizado hasta acá (protagonistas, con Provincial, desde la fecha 1), las individualidades y la rivalidad clásica, el encuentro entre el verdiblanco y el verdinegro pintaba ser el plato fuerte de la jornada. El saldo no estuvo ni cerca de las expectativas. Partido chato, trabado, por momentos demasiado monótono. Se midieron y chocaron tanto que el correr de los minutos sólo le quitaba lucidez al juego.

Si bien el marcador admite la posibilidad de creer en un partido entretenido, no lo fue. Y el rédito lo sacó Jockey A porque encontró algo más de claridad en la segunda parte, en la que logró conexión entre el mediocampo y sus delanteras, inagotables en la búsqueda. Lola García Bornemann fue en este sentido, de lo mejor de la cancha.

Duendes A, como la semana anterior, cuando cayó goleado en sucasa a manos de Plaza, mostró una versión muy disminuida respecto a la que configuró durante tantas fechas. Y lo pagó carísimo. Ayer malogró córners cortos una y otra vez. Malas servidas, malas paradas, malas ejecuciones. Sólo cuando fue prolijo y movió piezas en esa estructuras, facturó directo por medio de una de sus clave: Eugenia Gutiérrez.

Abrió el marcador a los 23' Inés Manavella, en un desvío de corto y lo empató apenas unos minutos después Sol López, a los 27', también de desvío. A los 45' Candelaria Calvo estiró la ventaja para Jockey después de una jugada que protestó todo Duendes A. Inés Manavella se perfiló dentro del área como para romperle el arco a Nina Gattarello, pero yerró a la bocha y si bien pidieron "peligrosa", Eugenia Locatelli, la jueza del partido, consideró que "no" por no tener la marca encima. La tomó de nuevo Manavella, se reivindicó logrando meter el centro y Candelaria entró por atrás de todas para conectar la bocha al gol. Eugenia Gutiérrez desde el fijo equilibró de nuevo la balanza para Duendes A. Pero cuando se escurría el partido en empate, otro desvío, esta vez en el palo de Jimena Iglesias, se fue al fondo del arco y le dio la victoria, trabajada y festejada, a un Jockey A que no se quiere bajar ni loco de la cima. Aunque como ayer, tenga que ponerse el overol.