Hockey Copa Santa Fe de damas, con el avance rosarino

La Copa Santa Fe de damas sigue su camino: en la segunda ronda ganaron Universitario, Provincial y Duendes B

La segunda ronda de la Copa Santa Fe se hizo esperar. Pero llegó y finalmente se pudo desarrollar sin problemas, en tres sedes. Y entre los ocho ganadores que entregó el domingo y que avanzaron a la próxima instancia, cheque en mano mediante, hubo tres rosarinos: Universitario, Provincial y Duendes B. Este último inició su excursión en el torneo en la primera ronda, por lo que ya avanzó dos veces. En la próxima instancia se sumarán otros tres equipos de la ciudad.

La fecha que estaba programada originariamente para el 10 de septiembre se suspendió por la terrible lluvia caída en la región por esos días y se disputó este fin de semana. Tuvo estas sedes y estos resultados. En Rafaela: Sportivo AC Las Parejas 0-5 Universitario de Rosario A; Cachorras Alejandra 0-11 Crar de Rafaela; Calchaquí FC 0-6 Nueve de Julio de Rafaela.

En Esperanza: Adelante de Reconquista 0-11 Provincial de Rosario A; Panteras de Tacuarendí 0-3 Colón de San Justo.

En Venado Tuerto: Club Atlético Paz 3-3 Los Pampas Rufino (6 a 4 Rufino en penales); Duendes B de Rosario 4-0 Unión y Cultura de Murphy.

En Rosario: Club Atlético San Jerónimo 0-7 Crai de Santa Fe.

La Copa Santa Fe se puso en marcha hacia finales de agosto, con un cuadro de 32 equipos pertenecientes a cuatro asociaciones y seis ligas independientes de la provincia. Con partidos que se juegan bajo el sistema de simple eliminación, el certamen se definirá tras cinco rondas. La próxima, la tercera, tendrá lugar el 16 de octubre en Venado Tuerto.

En la instancia venidera se sumarán otros conjuntos rosarinos: GER A, Jockey A y Plaza. A la Asociación de Hockey del Litoral se le entregaron 7 plazas (y ella las distribuyó) para este torneo. Continúan en pie todos los representantes locales, a excepción de Bancario, que en la primera fase cayó con Duendes B.

Los conjuntos rosarinos son, claramente, los que todos quieren vencer, ya que se trata de la asociación más fuerte. Para el resto de las asociaciones y ligas independientes, sin embargo, esta es la gran oportunidad para elevar su nivel, por ahora muy distante entre sí ya que el desarrollo de la disciplina es demasiado dispar con algunas regiones donde ni siquiera existen las canchas de césped sintético. El premio en dinero que otorga el torneo por avanzar es la otra gran motivación de los equipos.

A esta altura del año los torneos van pisando la recta final y en este sentido el de la Asociación de Damas de primera división del Litoral no es la excepción, por lo cual los compromisos de la copa vienen bien para mantener los engranajes aceitados o probar a aquellas jugadoras que habitualmente no tienen tanto rodaje. Sin embargo, es notorio cómo los equipos de la ciudad viajaron a esta ronda con nombres muy interesantes, habitualmente titulares, lo cual decanta en dos cuestiones: no subestiman la copa y poner a sus mejores exponentes a aquellos equipos que pretenden crecer es lo mejor que les puede pasar.

Por otra parte, este fin de semana la copa presentó otra novedad: los árbitros implementaron los intercomunicadores, un recurso de nivel internacional aplicado bajo la supervisión de la directora de arbitraje, Irene Presenqui. Una herramienta con la que aún no se cuenta en el torneo local: "El propósito del uso de las radios es complementar las técnicas de comunicación. No reemplazan la señalización, el uso de la palabra ni el contacto visual. Si se la usa de manera desmedida puede ser objeto de distracción y excesiva comunicación. Si se la usa bien será de gran ayuda", explicó Presenqui, la rosarina que ya fue dos veces olímpica, dos veces mundialista (en mayores) y que viene de dirigir la final del Campeonato Europeo.

La Copa Santa Fe sigue su camino, va llegando a la tercera parada. Y cada vez se ve mejor.