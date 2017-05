Darío Herrera, oriundo de Neuquén, es el gran candidato a dirigir el clásico Newell's-Central del domingo 14, en el Coloso. Es el posicionado en el 2º lugar según el ránking del Colegio de Arbitros. Y como a nivel nacional el choque más importante de la 24ª jornada es Boca-River se llevará al hoy número 1: Patricio Loustau. Por si hay dudas, justamente Loustau quedó sin chances de dirigir el partido rosarino porque viene de controlar hace sólo una fecha a Central (ante Aldosivi). Esto se debe a que en esta jornada especial del torneo de primera división las designaciones serán "a dedo" y no a través del bolillero, como venía sucediendo, y el encargado de elegirlos será Horacio Elizondo, el presidente de los ex hombres de negro.

Claro que esto recién se confirmará entre lunes y martes desde la AFA. Y también dependerá, en parte, de que los árbitros no tengan inconvenientes durante este fin de semana, en el que Herrera dirigirá el lunes Belgrano-Vélez (automáticamente lo inhabilita para el clásico cordobés) y Loustau el sábado Patronato-Lanús.

En el ránking de árbitros figura en tercer lugar Néstor Pitana, quien también podría ser designado para los dos principales clásicos porque no dirigió en las últimas dos fechas a Boca, River, Newell's y Central, pero como ya lo hizo con San Lorenzo en la fecha 22 no estará disponible para el clásico en cancha de Huracán. Lo mismo que Fernando Rapallini, el 4º en el orden de méritos, que al haber dirigido a Colón en la 22ª no podrá ser el juez en Colón-Unión.

Así es el método que se utiliza, un árbitro no puede dirigir a un mismo equipo si en el medio no pasaron dos fechas. Por eso cuando desde Newell's se quejaron al conocer que Fernando Espinoza lo dirigiría ante Independiente tras haberlo hecho tres fechas antes en el 0-0 con Estudiantes, no había motivos porque en el medio pasaron los choques con Aldosivi y Huracán. Y en este caso Espinoza estaba en el bolillero (son dos, en uno figuran los 15 partidos y en otro 16 árbitros) y fue uno de los últimos en salir sorteados.

En tanto, desde la AFA trascendió que Central se había quejado porque Loustau había sido sorteado para el partido con los marplatenses debido a que eso automáticamente lo bajaba del clásico.

Esta nueva forma de designación comenzó para esta semana con el fútbol de ascenso y se dará ahora para la fecha de los clásicos y es factible que así continúe hasta el fin del torneo. Esta medida fue tomada por el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y fue bajado a la comisión arbitral.

Y esto podrá hacerse porque desde el Colegio de Arbitros y la AFA se solicitó a la Conmebol que no designara jueces argentinos para los partidos de la próxima semana por Copa Libertadores y Copa Sudamericana, para que los principales estén en condiciones de afrontar los derbyss con el descanso necesario.

De esta manera, la fortuna o mala suerte no tendrá injerencia en esta fecha de designaciones y quedará esperar a que los jueces estén a la altura de sus antecedentes para que los clásicos se jueguen sin quejas sobre sus actuaciones.