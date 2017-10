Herrera se metió en la conversación para enfrentar al Tomba

Después de la derrota contra Argentinos Juniors se sabía que la larga semana de trabajo le iba a servir a Paolo Montero para realizar las pruebas pertinentes. Y el técnico canalla está obrando en consecuencia. Es que después del trabajo táctico del miércoles, ayer hubo un ensayo futbolístico más formal y allí el uruguayo ratificó la base que había utilizado un día antes, pero introdujo una variante, que a esta altura se puede tomar como la principal duda de cara al partido del próximo lunes frente a Godoy Cruz por los cuartos de final de la Copa Argentina. Quien hizo su aparición entre los once fue Germán Herrera en lugar de Fernando Zampedri. El resto, ya parece ir encaminándose a lo que se verá en cancha de Instituto.

En la previa de Argentinos Juniors, Montero había planteado la duda de Herrera o Zampedri, aunque finalmente se inclinó por el ex Atlético Tucumán. Ocurre que el miércoles el Chaqueño no pudo trabajar de manera normal por un golpe (una paralítica), pero ayer ya estuvo al ciento por ciento y el entrenador lo mandó a la cancha desde el inicio. Zampedri actuó para el conjunto alternativo.

No parece un análisis muy complejo el de entender por dónde pasa la duda de Paolo. De un lado está el goleador del equipo (Zampedri) y del otro el jugador que cumplió una función específica en el partido ante Boca, por los octavos de final (Herrera).

A partir de ahí las conjeturas lógicas de que Montero quizá imagina un partido similar al que se disputó hace un par de semanas en Mendoza. Y no porque el Tomba cuente con un potencial similar al del equipo del Mellizo Barros Schelotto, sino porque seguramente entiende que el canalla no está atravesando su mejor momento futbolístico y quizá la chance de "ensuciar" el partido sea lo que más le convenga.

Aquella vez Herrera colaboró en lo que pudo con Marco Ruben en la ofensiva, pero mucho más importante fue su trabajo cuando Boca intentó salir jugando limpio desde el fondo. Godoy Cruz, sin tantos nombres de jerarquía, es lo que intenta en cada partido y posiblemente lo que se busque con el Chaqueño sea obstruir esa salida clara.

Sólo desde ese costado se entiende la salida de Zampedri, lo que, a priori, se presenta como una apuesta osada. No porque el entrerriano se encuentre en un nivel superlativo, sino porque es precisamente el goleador del equipo. Desde que llegó anotó cuatro goles, tres por la Superliga (Temperley, San Martín de San Juan y Argentinos) y el restante por Copa Argentina (Deportivo Riestra).

De igual forma, Montero tiene algunos días más para seguir con las pruebas, especialmente en este caso puntual, ya que en el resto la cosa parece estar un poco más clara. Es que ayer Maximiliano González volvió a ser de la partida, lo que a esta altura deja de ser casi un indicio para transformarse en una posibilidad concreta.

Los que sí ya son prácticamente un hecho son los ingresos de Fernando Tobio y Alfonso Parot, por Santiago Romero (Mauricio Martínez volverá a la posición de volante central) y Elías Gómez, respectivamente.

De confirmarse el ingreso de Herrera, el canalla presentaría cinco modificaciones respecto al equipo que arrancó el partido contra el Bicho: Tobio por Romero, Parot por Elías Gómez, Maxi González por Gustavo Colman, Federico Carrizo por Leonardo Gil (suspendido) y Herrera por Zampedri.



Una variante en medio del ensayo



En medio del ensayo futbolístico de ayer Paolo Montero realizó una sola variante: Joaquín Pereyra ingresó por el defensor José Leguizamón, por lo que Mauricio Martínez fue de primer marcador central. Así, el mediocampo quedó conformado por Camacho, Maxi González, Pereyra y Carrizo. En el táctico del miércoles Pereyra también había ingresado unos minutos, pero en lugar de Zampedri. Ayer quien no tuvo minutos en el primer equipo (sí los había tenido el miércoles) fue Lovera. Igual sigue siendo una chance.