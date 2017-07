Heinze confirmó su salida de Argentinos: "Devolví al club al lugar donde pertenece"

El entrenador de Argentinos Juniors, Gabriel Heinze, aseguró tras haber obtenido el Campeonato de la B Nacional y lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino que no continuará en el conjunto de La Paternal.

"Me voy, se lo comuniqué al presidente el día después de ascender. Devolví al club al lugar donde se merece y por eso me siento un privilegiado", sostuvo el Gringo, que arrasó en la B Nacional, ascendió 4 fechas antes y mostró un estilo de juego vistoso que identificó a los grandes equipos del 'Bicho'.

"No me voy para irme mañana a otra institución, lo digo desde ya. Hace un mes no duermo mucho, ayer pasé la peor noche desde que soy entrenador. Debería estar disfrutando pero no puedo", añadió Heinze, quien atravesó su segunda experiencia como entrenador tras su primer paso por Godoy Cruz de Mendoza.

Y en relación a lo que significa el conjunto de La Paternal en lo personal, confió: "Tengo un hijo de 7 años que dice que es del 'Bicho'. Sin duda le tomé mucho cariño a la institución, pero tengo que tomar decisiones".

El entrenador confirmó a Télam fuera de los micrófonos que el ex entrenador Cesar Luis Menotti, campeón del mundo con Argentina en la Copa del Mundo 1978, lo llamó y "charlamos de fútbol como seis horas y me elogió".

"Quiero agradecer a las personas que vinieron el primer partido cuando todo era incertidumbre, eran muy pocos", concluyó el exjugador de Newell's, Real Valladolid (España), Sporting de Lisboa (Portugal), Paris Saint Germain (Francia), Manchester United (Inglaterra), Real Madrid (España), Olympique de Marsella (Francia) y Roma (Italia).