"Hay que ser autocríticos, no jugamos un buen partido aunque por suerte pudimos ganar"

Nacho Scocco volvió a ser protagonista. El delantero convirtió el gol de la victoria ante Huracán que depositó a Newell's en la punta del torneo, la que comparte con Boca. Sin embargo, mostró su disconformidad con el juego del equipo: "No jugamos un buen partido".

Al término del encuentro, Nacho se refirió al juego de Newell's y declaró que "no hicimos un buen partido. Estuvimos bien parados pero no generamos situaciones. Sabíamos que ellos estaban necesitados e íbamos a tener espacios, pero no supimos aprovecharlos. Por suerte pudimos ganar".

Sobre la confianza que daba ganar este tipo de encuentros admitió que "este tipo de partidos, como el de Arsenal, te dan tranquilidad para mejorar en la semana", aunque trascartón reconoció que "de todos modos tenemos que hacer autocrítica porque no jugamos bien".