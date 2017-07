"Hay que seguir buscando" remarcó Montero sobre la llegada de refuerzos

"Ya todos saben lo que pasó con Galván. Muchas veces no sabemos sobre la decisión que pueda tomar un jugador. El eligió Colón y hay que seguir buscando", fue una de las tantas frases de Montero referidas a lo que es hoy para Central el mercado de pases, del que dijo espera que haya sido "muy bueno" cuando llegue el momento de iniciar el torneo. Pero por el momento ve ciertas complicaciones. A tal punto que consideró que por estos días "nos convendría que se postergue el inicio del campeonato para tener más tiempo de trabajo".

No hizo falta pincharlo demasiado para entender que lo ocurrido con Galván lo sorprendió. "No nos cayó bien por la decisión que tomó el jugador. Pero es normal porque a mí me pasó el año pasado, cuando tuve que elegir entre Independiente y Central. Eligió Colón y tendrá sus motivos", dijo.

Durante esos días desde Santa Fe se dijo que la dirigencia de Colón estaba contenta porque le estaban "robando" un jugador a Montero. Escuché esa información. "Les agradezco que me consideren una persona importante, pero yo no entro en esa".

De allí la consulta sobre lo ocurrido con el defensor podía vincularlo con lo sucedido con Tesillo y el Chelo Delgado. "Lo que pasa que en muchos casos las cifras cambian varias veces y los aumentos son impresionantes. No sé hasta qué punto se puede aceptar que te cambien las cifras", apuntó el DT, quien destacó los "buenos informantes" que tienen los periodistas, ya que consideró que "cada vez que hablás cinco minutos con alguien se conoce todo". Igual acotó: "Yo no puedo culpar a los dirigentes porque en el medio está el jugador, su representante y hasta yo mismo. Hay cosas que no se pueden manejar porque yo puedo hablar con alguien que me dice que viene y a los tres o cuatro días se va a otro lado".

Y dejó en claro que el hecho de no poder afrontar los amistosos con todos los jugadores que pidió es "un tema que preocupa".

"Quedamos como unos giles"

Tras la declaraciones Emiliano Vecchio sobre Marco Ruben, a quien responsabilizó por su pase frustrado a Central, Montero hizo referencia al tema. "Quedamos con unos giles porque pareciera que maneja todo Ruben, pero conociendo a Marco es imposible que hable mal de un jugador. En su momento yo cambié la prioridad, pero además Vecchio empezó a ser titular y Santos cambió los términos de la negociación", dijo el técnico canalla.