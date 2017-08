"Hay que destacar la rebeldía del equipo", dijo Guevgeozián, que convirtió en su debut

El delantero Mauro Guevgeozián debutó en Newell's con el pie derecho. El uruguayo nacionalizado armenio convirtió de penal en el 1-1 frente a Unión en el Coloso, por la primera fecha de la Superliga. "Hay que destacar la rebeldía del equipo", expresó al finalizar el encuentro en el Coloso Marcelo Bielsa.

"El partido se nos complicó un poco más de lo esperado. Se nos pararon muy bien y no nos dejaron salir jugando", opinó el exatacante de Temperley, que generó la falta que terminó en el penal que selló el 1-1 definitivo.

"El gol para mí es importante, suma en la confianza. Me lo hicieron a mí y no había un pateador designado, me sentí con confianza y le pegué yo", expresó sobre la decisión que tuvo al tomar la pelota y convertir el único gol leproso en el encuentro.