Hasta hoy seguirá a 200 pesos

Daniel Giraudo, referente de la oposición leprosa y candidato a presidente en las últimas elecciones, relató el pésimo momento que le tocó vivir en el marco de la asamblea que se desarrolló el pasado 11 de octubre, encuentro en el que para el oficialismo se había aprobado la memoria y balance, mientras que para Inspección General de Personas Jurídicas todo lo ocurrido en el cónclave del estadio cubierto fue "inexistente". Allí Giraudo fue víctima de una cobarde agresión que ya denunció en la Justicia y hasta aportó pruebas para que se identifique a los agresores. "Lo único que a mi edad le puedo dejar al club en este momento es aislar a los violentos y que todos entiendan que las cosas no se pueden arreglar a los sillazos y a las trompadas", confió ayer el Pájaro en una charla mano a mano con Ovación. "Tal vez llegó el momento de que la comisión directiva se plantee una gran autocrítica. No hay dudas de que el club fue intervenido por el juez (Fabián) Bellizia por el manejo de la tesorería", aseguró. Además arremetió: "Newell's es el club de Bielsa, Martino y Messi, en cuanto a los nombres. Pero en lo económico hoy es un club devastado". Giraudo tomó la palabra y dio su versión del presente rojinegro.

¿Cómo viviste la última asamblea en la que te agredieron?

Me parece que retrocedimos diez años y volvimos a un período que creíamos absolutamente pasado, en el que las cosas se solucionaban con violencia. La realidad es que la previa de la asamblea, porque asamblea no hubo, fue muy corta. Cuando se intentó elegir a las autoridades, nosotros intentamos pedir el voto nominal y ahí se desató una ola de violencia. En mi caso recibí un sillazo que está bien visualizado por videos caseros y por las imágenes de las autoridades de la provincia. Más allá de los problemas estatutarios, económicos y deportivos del club, ahora se avanzó sobre los derechos individuales de la gente. Por eso hice la denuncia inmediata, luego agregué material audiovisual y el lunes intentaré presentarme como querellante en la causa. El tema de la violencia no lo podemos dejar pasar. Las cosas se tienen que resolver con el diálogo y respetando el disenso.

¿Qué denuncia realizaste?

Denuncié agresiones. Una médica constató que tuve un corte en el cuero cabelludo. Aporté material que ya está en la causa, donde se sindica a varios violentos. Y luego presenté audios del señor vicepresidente del club, el señor Cristian D'Amico, en los que me hace responsable de hechos de violencia. La verdad es que el único hecho de violencia mío fue cabecear una silla. Así que todo está en manos de la Justicia.

¿Se sabe quiénes te agredieron?

En los videos que aporté, a varios agresores los individualizamos y ahora vendrán las citaciones de parte del tribunal. También se evalúan las cámaras del Ministerio de Seguridad. Este tema para mí es fundamental. Lo único que le puedo dejar al club en este momento es aislar a los violentos y hacer entender que las cosas no se pueden arreglar a los sillazos y a las trompadas. Lo que más me preocupa es la violencia contra los jóvenes. No podemos volver a épocas en las que no se podía opinar.

¿Por qué hubo tanto escándalo?

Primero, el auditor contratado por el club que no avala el balance por las diferencias en la confección del mismo. Nosotros no pedimos el rechazo del balance. Queríamos un cuarto intermedio para comprobar si la documentación respaldaba los números. En los últimos 50 años del club no hubo un caso de un ente fiscalizador propio del club, que en nuestro caso es la comisión fiscalizadora con mayoría oficialista, que se haya negado a avalar el balance. Es decir ni sus propios compañeros de lista lo avalaron. Es más, el juez Bellizia, que está a cargo del salvataje, intervino la tesorería del club, entre otras cosas, por la existencia de cheques sin fondo y además porque los recibos de sueldos de los jugadores no coinciden con los montos de Agremiados. Con Bellizia me siento tranquilo porque no defiendo su gestión.

¿Es preocupante la intervención de la tesorería?

Primero hay que dejar en claro que la comisión apeló esta determinación y todavía no está firme. Pero la intervención de la tesorería es una intervención al club. El club fue intervenido por el juez Bellizia. Y la resolución final está a la espera. Está claro que el juez decidió no creerles más porque ahora se necesita la firma también de Ricardo Schneir, integrante del órgano fiduciario. Tal vez llegó el momento de que la comisión directiva haga una gran autocrítica.

En el 2009 el club estaba muy deteriorado, ¿cómo lo ves hoy?

En este caso me parece que corresponde hablar con datos. En ocho años que van desde la intervención judicial al club al último cierre de balance (30 de junio de 2017), Newell's vendió por una cifra de 35 millones de dólares, cobró todos los derechos de cuota societaria, abonos, derechos de televisión y marketing, con todo eso la deuda exacta que se generó en esta gestión fue de 246.775.637 pesos. Esta es la deuda posterior al señor Eduardo López, ya que la de López era de 108.669.107 pesos y se está pagando. En algo el sistema judicial también falló.

¿Por qué hablás de esta gestión y arrancás en el 2009, en la era de Guillermo Lorente?

Me refiero a esta gestión porque la actual dirigencia cuando asumió tenía el total derecho de hacer una auditoría anterior y no la hicieron. Es porque dieron por válido lo que encontraron.

¿Cómo conviven con un oficialismo que tiene un período largo de gobierno por delante?

Esta gestión tiene 16 meses de desarrolló y un mandato por 54 meses, por lo que le quedan 38 meses. Algunos grupos que trabajamos juntos en la oposición queremos dialogar para sacar al club adelante. Ellos ganaron las elecciones con 28 votos de cada cien y con esos números si no buscás consenso y además gobernás como patrón de estancia las cosas pueden terminar con este problema. Lo que más me preocupa es que en la asamblea hubo agresores y agredidos. Esto no tiene lugar en una sociedad civilizada. No se puede decidir a las trompadas.

¿No tenés miedo de recibir otra agresión por defender tus convicciones?

Miedo tengo como todos. Yo tengo una responsabilidad mayor por los años que tengo en el club. Es lógico que estoy expuesto, pero decidí judicializar todos los temas. Creo en la Justicia de Santa Fe. Soy votante eterno del justicialismo, pero debo recordar que el señor López convivió 13 años con gobiernos justicialistas y bastaron 10 meses de Hermes Binner para que en Newell's haya elecciones y se terminara con ese proceso. Vivimos en pleno estado de derecho. Por eso yo a la Justicia no voy en broma. Además por edad yo ya no seré candidato a presidente en las próximas elecciones.

Para mañana ante Chacarita se instauró el bono para entrar al Coloso, ¿tenés alguna opinión al respecto?

No me parece el momento oportuno, pero está claro que yo respeto esta decisión de la comisión directiva. En mi caso ya lo compré. No tengo decidido si iré porque en el lugar de la cancha que ocupo, que es un palco, hay muchos chicos y familias y cualquier hecho de violencia contra mí puede repercutir en los demás. Por eso aún no decidí si iré a la cancha. En la vuelta de la democracia al club es la primera vez que hay hechos de violencia inusitada como lo que pasó en la asamblea. Está claro de que si me pegaron un sillazo, me agarraron del cuello y me pegaron una trompada cuando salía, en plena asamblea del club, habiendo sido candidato a presidente y sacado casi dos mil votos, era porque los hechos de violencia no tenían límites. No puedo arriesgar a las familias que están en el palco. Veré si voy a la cancha. Sí, el lunes firmaré mi propuesta para ser querellante en la causa penal por las agresiones en la asamblea. Y después veré si las declaraciones de D'Amico se incluyen en una acción penal o civil, dónde sea también iré.

¿Creés que hay riesgo real de intervención del club, más allá de la tesorería?

Es un riesgo real la intervención. Pero en mi opinión no es ninguna solución porque el proceso judicial fue muy malo para el club hasta acá. Los dirigentes están para dirigir y tienen mandato hasta diciembre de 2020. Salvo que ellos decidan irse o que las irregularidades sean desmedidas. No creo en los procesos que rompen la institucionalidad.

¿Ver al club como está qué te genera?

Que los que tenemos mi edad fracasamos absolutamente. Que los Giraudo, Riccobelli, Bermúdez y Menchón somos una tragedia para la institución porque de un lado o del otro no hemos logrado que el club se encamine por el lugar correcto. Newell's es el club de Bielsa, Martino, Messi, en cuanto a los nombres, pero en lo económico Newell's es un club devastado. Y los que estuvieron y los que no estuvimos, por acción u omisión, somos responsables de lo que le pasa al club. Yo ya no me quedo más callado. Yo me comí el caramelito del "Newell's de todos".