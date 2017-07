"Hábitos" y objetivos de selección

"El hábito no hace al monje", reza un dicho popular, pero cuando se trata de entrar a la cancha con el objetivo de mejorar los resultados deportivos de los últimos años, hasta los más mínimos detalles se tienen en cuenta. Esto parece ser lo que se puso como objetivo la dirigencia de la Asociación de Hockey del Litoral (AHL), que renovó la indumentaria de todos sus equipos de selección: Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 21 y primera división.

De cara a los próximos campeonatos más importantes del hockey del país, ayer en la sede de la asociación (Pasco 471) ocho de los mejores jugadores y jugadoras de Rosario posaron con las nuevas camisetas tricolor (blancas con detalles rojos y negro) que identifican al deporte del palo y la bocha de la ciudad. Los seleccionados más pequeños ya compitieron hace dos semanas en el torneo de la categoría que se jugó en Buenos Aires (los varones salieron cuartos y las nenas, novenas) y fueron los primeros en estrenar ropa. Por eso ayer sólo se hizo foco en los más grandes.

Agustina Bouza y Facundo Basterra (categoría mayor), Pilar Larca y Nicolás Acosta (Sub 21), María Sol Jure y Santino Giustozzi (Sub 18) y Giulia Astore y Santiago Micaz (Sub 16) fueron los que se ubicaron delante del escudo de la asociación para la instantánea.

El presidente de la AHL, Juan José Boretti, dijo estar "muy conforme" con el rendimiento de los Sub 14, a quienes caracterizó como un seleccionado "de formación" y anticipó que la idea para el resto de los equipos es crecer en todos los aspectos deportivos.

"Históricamente Litoral estuvo dentro del primer pelotón con Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, en todas las divisiones. Con el crecimiento global del hockey quedamos relegados, en damas por ejemplo llegamos a ocupar el segundo pelotón, pero el objetivo de este año es mantener categorías y crecer. Los más chicos están en una etapa formativa a nivel humano y deportivo: con ellos se pretende aprender a competir, a cuidarse, a concentrar, a saber compartir con amigos y padres. Y todo se logró este año. A partir de los 16 años, apostamos también a buenos resultados deportivos. Y se está trabajando bien para lograrlos".

Con la misma "fe" se expresaron los jugadores y jugadoras. "Tenemos obligación de ascender este año o no vuelvo de Salta", dijo Agustina Bouza, sobre el torneo de damas mayores que se jugará la última semana de agosto. "La idea es subirnos todos al podio", agregó Basterra. "Siempre Litoral trae una medalla", dio por descontado Giustozzi.

Y todos apostaron a lograr eso con una única fórmula: entrenar, entrenar y entrenar. Un objetivo de estos deportistas amateurs, que también estudian y trabajan, que practican tres veces por semana en sus clubes, una vez más con sus combinados, juegan los fines de semana y también son entrenadores. Así, de alguna manera estos "monjes" coinciden con el dicho popular: no es cuestión de hábito, sólo de esfuerzo, y dicen estar dispuestos a hacerlo.

Rosario es sede de la Liga Nacional de Damas A

Esta semana, desde el 6 al 9, se jugará en el estadio Mundialista Luciana Aymar de Rosario (cancha uno) y en el Jockey Club (cancha 2), la Liga Nacional de Damas A. Un torneo de hockey femenino en el que competirán los clubes campeones del país, distribuidos en cuatro zonas. Representando a Litoral jugarán Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER), Atlético del Rosario, Provincial y Duendes. Los partidos largarán el jueves a las 10. Además de las locales jugarán doce clubes más: el bicampeón River Plate (Buenos Aires), Italiano (Buenos Aires), Club Estudiantes (La Pampa), Maristas (Mendoza), Universitario (Córdoba), Club Náutico El Quillá( Santa Fe), Jockey Club (Córdoba), La Tablada (Córdoba), Monte Hermoso (Buenos Aires), Popeye Beisbol Club ( Salta), Universitario (Tucumán) y Club de la Unión del Sur (Mar del Plata). Las reuniones de delegados se realizarán todos los días del torneo a las 19.30 en la sede de la asociación (AHL), Pasco 471. El director del torneo es Gustavo Gómez y la ayudante de la AHL Susana Suárez.