Gutiérrez, un ex leproso que dirige a Sportivo Rivadavia

La Anguila Gutiérrez vuelve esta tarde a pisar la cancha de Newell's. Obviamente ya no como arquero, sino como director técnico de Sportivo Rivadavia, el equipo venadense que enfrentará al equipo alternativo que presentará el Chocho Llop en el debut en la Copa Santa Fe. Llega con "expectativa de hacer un buen papel, de demostrar el nivel de los chicos del equipo y buscando el crecimiento constante". Claro que sabe que será "un partido muy complicado, porque si bien ellos no presentarán el equipo principal son futbolistas con rodaje en primera".

El tema principal de la charla con Ovación obviamente giró en torno a su pasado en el rojinegro y Marcos dijo que "en Newell's hice amigos y la gente me trató muy bien. Hoy con varios nos seguimos comunicando a través de las redes sociales".

Y entre sus recuerdos marca que tuvo "dos etapas distintas. La primera cuando peleábamos ingresos a las copas y en la segunda me tocó pelear por no descender, por suerte cumplimos el objetivo. Siempre recuerdo el partido en cancha de Banfield, en el Clausura 2008 cuando zafamos del descenso".

Eso sí, no atajó mucho (fueron 15 cotejos, en 71 fue al banco, en dos etapas: 2005/06 y 2007/08) porque "en ese momento estaba el paraguayo Justo Villar, que era un monstruo. La dirigencia siempre me hizo contratos largos. Pero como el primer año no atajé y quería continuidad me fui a Olimpo. Y la segunda vez pasó lo mismo y elegí ir a San Martín de Tucumán, donde tengo un afecto especial ya que me abrieron las puertas después que tuve un conflicto contractual cuando jugaba en México".

"Jugar en Newell's fue algo lindo por todo lo que significa tener el apoyo de esa gran hinchada", señaló el arquero que se destacó en Huracán.

Ahora está acá cerca, en Venado Tuerto, en Sportivo Rivadavia "mi segundo lugar como DT, ya que debuté en San Jorge de Tucumán". Y con el equipo de la V azulada está entusiasmado, aunque es consciente de que "hay mucho por hacer. Tenemos muchas expectativas tanto en esta Copa Santa Fe como en el Federal B. Estamos incorporando algunos juveniles para que sean el recambio. Y algo importante que buscamos es convencerlos de que hay que ser protagonistas en todo".

En cuanto al juego, explicó que "tenemos variantes. A veces jugamos 3-4-1-2 y a veces 4-3-3. Yo tengo una debilidad de jugar siempre con un enganche. Nunca voy a especular. Ni siquiera cuando enfrentamos a River en Copa Argentina. Hoy vamos a ir a buscar el partido de acuerdo a la idea que tenemos. Cambiar la forma de jugar por más que sea Newell's y en Coloso le daría inseguridad a nuestros jugadores. Tenemos que ir con nuestras armas".

Y finalmente aceptó que le gustaría algún día llegar a ser el DT de Newell's: "Uno siempre quiere volver a lugar que lo trataron bien. Y en Newell's la pasé bien. Quizás me sacaría la espina de no haber atajado tanto en un club que te genera una adrenalina especial por la convocatoria que tiene".