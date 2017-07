Guevgeozián, enla mira, pero aúnsin definición

Mauro Guevgeozián es el delantero apuntado por Newell's y, según dijeron desde el club, "está muy cerca de cerrarse su incorporación". Hay un deseo y una intención firme de que el atacante sea una de las primeras caras en ser presentadas en el Parque, aunque hasta el momento la operación no está cerrada. A tal punto que el propio jugador manifestó en algunos medios porteños que "hay un par de clubes interesados en Argentina, pero no quiero hablar por ahora por respeto a la gente de Temperley. Me voy a juntar con los dirigentes y darle a ellos la prioridad".

En el Parque insisten que de todos los nombres que se mencionaron en el último tiempo el del atacante del celeste es quizás el más cercano, aunque por el momento no hay nada cerrado. Todo dependerá del avance en las negociaciones que se realicen en los próximos días.

En cuanto al volante Joaquín Arzura, los rojinegros pretenden sumarlo a préstamo y es uno de los nombres que le solicitaron a la dirigencia de River para incorporar en la negociación por Ignacio Scocco. No tuvo demasiado rodaje con el técnico Marcelo Gallardo, por lo tanto existe la chance de que la operación pueda concretarse. Aunque por ahora es sólo una intención.