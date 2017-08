Guerra de comunicados

Los jugadores, ayer al mediodía, dieron a conocer un comunicado, tal como lo había adelantado este diario en su edición de ayer. En el mismo se expresaron con duros términos hacia la dirigencia por los incumplimientos que se vienen repitiendo. Sobre todo después de que surgiera el pedido desde el club de que no depositaran el cheque que debían cobrar ayer. Esto generó un nuevo enojo, que no sólo derivó en que el plantel no entrenara con la ropa de Newell's si no que difundieran un escrito con fuertes palabras. Por la tarde, en la página oficial, la entidad salió a contestar y trató de "anónimo" y desconociendo que fuera del plantel porque "no está firmado". En horas de la noche algunos jugadores le ratificaron a Ovación que "el comunicado pertenece al plantel".

Por la mañana referentes leprosos mantuvieron una reunión con el presidente Eduardo Bermúdez antes del inicio del entrenamiento en Bella Vista para hablar de los momentos que les toca atravesar. Horas más tarde apareció el comunicado número uno elaborado por los futbolistas y con el respaldo de Agremiados, que más allá de "no estar firmado pertenece a todo el grupo que está reclamando". En el mismo, tras narrar cada uno de los reclamos, los futbolistas sostienen: "Esto demuestra la desidia, el maltrato y la irresponsabilidad de quienes deben conducir tan importante institución la cual, para mal de males, se encuentra bajo una administración judicial".

En otro párrafo del escrito agregan: "El plantel ha demostrado en todo momento la buena predisposición al trabajo y al diálogo, ha entendido siempre la situación del club y ha actuado en consecuencia; ha tenido especial consideración en que la competencia que se viene desarrollando transite por los carriles normales, respetando en todo momento al público en general, no recibiendo el mismo trato ni la misma consideración de parte de los directivos de la institución".