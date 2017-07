Grito grande de Jaguares ante los Waratahs australianos en Sydney

Con los rosarinos Leo Senatore, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli en la cancha, los Jaguares obtuvieron un triunfo resonante en Sidney ante Waratahs, un conjunto formado por varios jugadores de los Wallabies. Con un comienzo y un cierre donde mentalmente se propuso imponerse, el equipo del también rosarino Raúl Aspirina Pérez se tomó un gran respiro. A falta de un partido para cerrar la edición del Súper Rugby, abortó los pronósticos de derrota que lo perseguían y de alguna manera reposicionaron al entrenador, que venía cuestionado. Fue 40 a 27.

Jaguares venía con el ánimo por el piso, cargado de derrotas y con mínimas expectativas para este cierre en Australia (el viernes, ante Rebels). Es cierto que Waratahs tampoco es de los rivales fuertes, ya que de hecho cuenta con menos puntos, pero la incidencia de jugadores de selección (Kepu, Folau, Foley, Hooper, Mumm) lo hicieron de cuidado.

Es que Jaguares en 11' estaba 15-0 y 25-3 a los 31', con una mentalidad increíble que fue su principal talón de Aquiles en este torneo. Sin embargo, entró en lagunas que al comienzo del complemento lo pusieron 25-24. Y cuando la noche se venía, otra vez el equipo argentino recuperó el chip del inicio.

Jaguares formó con J. Tuculet; M. Moroni, M. Orlando, J. de la Fuente y Boffelli; N. Sánchez y M. Landajo; J. M. Leguizamón, L. Senatore y P. Matera; B. Macome y G. Petti; E. Pieretto, A. Creevy (c) y N. Tetaz Chaparro. Tantos de Jaguares: 1' y 26' penales de Sánchez (J); 5' y 32', goles de Sánchez por tries de Matera y Macome (J); 12' try de Orlando (J); 55' gol de Sánchez por try de Cheevy (J); 61' penal de Sánchez (J) y 67' try de Moroni (J).