Gritó campeón luego de 20 años

Son campeones después de 20 años. Son los pibes del barrio: "Los capos de la sexta". Si se suman sus alturas son un atalaya de 20 metros de alto que desde antenoche miran por arriba a todo el básquet de primera de Rosario. Son el azul, el equipo que le ganó 72 a 60 a Caova en una complicada e interrumpida final del cuadrangular de la liga rosarina de básquet. Son los 12 jugadores del A1 del Club Atalaya y su técnico Mariano Junco, los pibes del Atalaya Club, los que desde hace unas horas no se despegan de la copa, la llevan encima como si fuera el carné del club. Y definitivamente son los responsables de que ayer todos los socios entraran a la sede de zona sur con una sonrisa de oreja a oreja.

El partido se jugó el lunes por la noche en el estadio Amílcar Tamburri, de Sportivo América, con plateas que quedaron chicas. Sobraba color: globos, galeras, banderas y aliento en ambas hinchadas. Y fue a todo o nada desde el principio: el juego se demoró casi media hora en empezar, entre otras cosas porque había papelitos en la cancha. La primera mitad fue a puro nervio y con bastante imprecisión. Hubo un buen tramo de empate pero finalmente terminó 31 a 26 a favor de Caova.

Hasta ahí lo esperado: un partido peleado entre dos clubes históricos, uno que había ganado el último campeonato en 1997 y los de calle San Martín que habían ascendido y se quedaron con dos torneos seguidos. Pero poco antes de la medianoche un redoblante desató el escándalo. Supuestamente un hincha del azul, en el entretiempo, se llevó el redoblante de la hinchada funebrera y lo que no se sabe si fue error, broma o picardía, pero terminó a las piñas. Entró la policía, los árbitros se fueron al vestuario con la planilla y hubo que esperar una hora para que se reanude el partido que terminó la madrugada de ayer, a pura fiesta y caravana de autos desde Sportivo América a la sede del club campeón.

Ayer por la tarde, parte del equipo se reunió en el club con Ovación. "Faltan varios que están trabajando", aclaró el técnico, una especie de "Dios" por estas horas en Atalaya. Junco tiene 30 años, jugó de base en Talleres de Villa Gobernador Gálvez. "Era un gran jugador de práctica", se definió con modestia. Entrenó en varios clubes y a partir de 2011 integró el equipo técnico de la selección argentina de mujeres. Y empezó a cosechar un prestigio que reconocen propios y ajenos: al punto que dos de las jugadoras del Sub 17 del club y de la selección nacional viajan varios kilómetros para ser parte del equipo de Atalaya (ver aparte).

Junco llegó al azul en 2015, logró que el equipo femenino Sub 17 gane la Liga Nacional, ahora coordina todo el básquet de Atalaya (unos 200 jugadores y jugadoras de 12 categorías) y este lunes fue, para muchos, el artífice del triunfo.

"No creo ser el artífice, sí puedo decir que soy un obsesivo. De los que termina un partido y no se va a dormir si no lo ve otra vez. Mirá, el fin de semana fue mi cumpleaños y mi familia terminó celebrando sin mí porque me fui a preparar el video, a analizar al rival. La base de este triunfo se armó en el federativo, fue un trabajo de diez meses, de entrenar todos los días dos horas y media, un trabajo en equipo de un club basquetbolero por excelencia", aseguró.

Reunidos en la propia cancha, la Alberto Luis Ornati, en la que una bandera asegura "Los pibes de Atalaya estuvimos siempre" y haciéndole marca personal a la copa que se ganaron el lunes, se juntó ayer parte del equipo.

Facundo Maruelli, Santiago Orellano, Maximiliano Yanson, Fabrisio Lasala y Lautaro Suárez. (faltaron con aviso Mauro Moreno, Federico Pérez, Brandon Gargicevich, Leandro Pugnalli, Leo Yanson, Felipe Avataneo y Juan Borches).

Cuando se les preguntó qué significa para ellos este triunfo, curiosamente no sólo hablaron de presente y futuro sino que rescataron el pasado.

"Juego acá desde los 5 años, era un sueño", dice el pivote Maxi Yanson. "Somos el club que más gente lleva a los partidos, queríamos dar una vuelta desde hacía 20 años y lo logramos. Anoche (por antenoche) nos vino a ver un histórico del club que fue campeón en el 97, Sebastián Garnero, y todos nos acordamos de Mauri Piva, otro campeón de ese año que falleció en un accidente y hoy lo ves en las banderas y en un mural del club", agregó el ayuda Lasala, el capitán y el más "viejo" del equipo, con 27 años.

"Todavía no caímos, pero hicimos historia, vinimos todos en caravana hasta acá y nos acostamos a las 9 de la mañana", dijo Santiago Orellano.

Pero más allá del partido, hay que saber que el triunfo de Atalaya para sus hinchas es una satisfacción que enrostran al rival histórico: Sportsmen Unidos. En República de la Sexta hay otros cuatro clubes de barrio donde se respira básquet: Temperley, Banco de Santa Fe, El Tala y Sportsmen, el clásico. "Para que te des una idea, acá nadie entra con camiseta verde, lo de Atalaya y Sportsmen es como un Central y Newell's, y en este cuadrangular les ganamos. Doble satisfacción", confesó Lasala.

La alegría no teminó y la fiesta tampoco. Se vienen asados, festejos y el saldo de apuestas. "Yo me voy a rapar. Se lo prometí al equipo", dijo Suárez. "Y yo me voy a platinar el pelo", adelantó Maruelli. Son los pibes del azul, los campeones rosarinos, el Atalaya del barrio..