El nombre del empresario futbolístico Carlos Granero tomó fuerza en este receso en el mundo leproso. Es una persona de reconocida trayectoria en el ambiente de la redonda, que en su momento estuvo a cargo de administrar a Talleres de Córdoba y además tuvo presencia en clubes grandes de Buenos Aires como Boca y Racing (participó de la llegada de Teo Gutiérrez y Gio Moreno). En cuanto a lo que concierne a su estricta relación con Newell's es "asesor" de Juan Manuel Llop, actual DT rojinegro, y fue quien participó de su llegada al banco de suplentes del Parque. Y "también tuvo relación con el arribo de Brian Sarmiento", aclaran voces oficiales. "En Newell's no puso una moneda ni la pondrá. No tiene ningún cargo", explicaron ayer desde la comisión rojinegra, ante el reclamo de varios grupos políticos opositores, los que justamente hoy tendrán una reunión para abordar la situación que traviesa la entidad y uno de los temas será el rol que ocupa Granero.

En Newell's la dirigencia aclara que Granero "no maneja el fútbol del club". Sí reconocen que tuvo que ver con la llegada de Juan Manuel Llop y que integra el grupo empresario que trajo a Brian Sarmiento al Parque. "Fue el agente que acercó a Llop y a Sarmiento. Con los otros refuerzos no tuvo nada que ver. Cada una de las incorporaciones vino con su representante", juran desde Newell's. "Granero no puso en Newell's ni medio centavo", reafirman desde la dirigencia.

Otro de los argumentos que esgrime la dirigencia para restarle incidencia al nombre de Granero como participante activo del armado futbolístico del plantel es que "Newell's está judicializado y todos los movimientos que hacemos los debe autorizar el juez. Nosotros como comisión directiva hacemos las gestiones y elegimos a los refuerzos, pero todo lo que debe cerrarse desde lo económico lo debe supervisar la Justicia", aclararon desde el seno dirigencial.

La realidad es que los grupos opositores están atentos, entre otros temas, al rol que cumple el empresario Granero en el Parque y la incidencia que podría tener en el ámbito futbolístico. Justamente hoy, a las 19, los grupos opositores convocaron a una reunión de socios en la sala Celli para abordar la situación global del club, que ellos consideran muy delicada, y justamente uno de los temas a tratar será el rol de Granero en cuanto a su incidencia o no en el manejo del fútbol profesional.