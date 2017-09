Golpe a Ferrari en Monza: ganó Hamilton y se quedó con la punta del campeonato

El británico Lewis Hamilton asestó hoy un duro golpe a la escudería Ferrari en el Gran Premio de Italia al ganar de forma aplastante en el circuito de Monza y "robarse" el liderato del campeonato del mundo.

El triple campeón del mundo comandó un nuevo doblete de Mercedes, con el finlandés Valtteri Bottas en el segundo cajón del podio, mientras que el alemán Sebastian Vettel, líder desde la primera carrera hasta hoy, fue tercero.

Tras su sexto triunfo de la temporada, Hamilton comanda ahora la tabla con 238 puntos, tres más que Vettel. El alemán, que arrancó la temporada con tres victorias y tres segundos puestos en las seis primeras carreras, apenas ganó un Gran Premio en los siete siguientes. En apenas una semana dilapidó una ventaja de 14 unidades.

Ferrari buscaba su primera victoria ante sus tifosi en Monza desde 2010, cuando el español Fernando Alonso hizo las delicias de los hinchas italianos. Pero estos deberán seguir esperando al menos una temporada más. El otro bólido rojo, el del finlandés Kimi Raikkonen, cruzó la meta en quinta posición, justo detrás del Red Bull de Daniel Ricciardo. El australiano fue cuarto tras partir décimo sexto.

"Ha sido un gran día y un gran resultado", dijo Hamilton tras una demostración de poder de Mercedes en casa de Ferrari. Vettel llegó a más de medio minuto de británico. "Todo se debe al trabajo del equipo, que ha sabido maximizar lo que tenía el coche. El coche ha ido muy bien, era un gusto conducirlo", aportó el nuevo líder.

El triunfo redondeó un fin de semana perfecto para él, después de que el sábado se convirtiera en el piloto con más pole positions de la historia de la Fórmula 1.

Sin embargo, fue abucheado por gran parte de la masa de gente que colmaba y coloreaba la recta principal durante la ceremonia de premiación. "Me encanta estar aquí y adoro la pasión de los aficionados de aquí. Esta energía no la ves en ninguna otra parte", respondió con deportividad el británico.

Todos los aplausos se los guardaban los hinchas para Vettel. "Son el mejor público del mundo. ¡Forza Ferrari!", gritó en italiano tras remontar desde la sexta a la tercera plaza. "Ha sido entretenido, me lo he pasado muy bien. No hemos tenido ritmo para alcanzar a los que lideraban, pero tenemos un coche fuerte y tendremos un final de temporada muy, muy fuerte", prometió a los tifosi.

Tras Raikkonen vieron la bandera de cuadros el francés Esteban Ocon (Force India), el canadiense Lance Stroll (Williams), su compañero brasileño Felipe Massa, el mexicano Sergio Pérez (Force India) y el holandés Max Verstappen (Red Bull).

Hamilton dominó de principio a fin el Gran Premio. Salió desde la pole position y no abandonó la primera posición hasta que cruzó la meta.

"Hemos dado un paso adelante. Estoy muy feliz por la tremenda actuación de Lewis", indicó el expiloto austríaco Niki Lauda, triple campeón del mundo y actual jefe del consejo de vigilancia de Mercedes.

"Es muy divertido poder conducir este coche. Es un resultado perfecto para nosotros como equipo", aportó mientras tanto Bottas, tercero de la clasificación con 197 unidades.

El Gran Premio se disputó en un día soleado y sin nubes, después de que el caos se apoderara el sábado de la clasificación por la intensa lluvia que cayó sobre el trazado italiano.

La próxima parada del campeonato del mundo será el fin de semana del 15 al 17 de septiembre en Singapur.