Golpe duro para Ñuls: Joel Amoroso quedó en "libertad de acción"

"Joel Amoroso es jugador libre". La frase recorrió los pasillos de la AFA tras la resolución que habría tomado el tribunal de disciplina y que aún no se hizo pública de manera oficial y saldría la semana próxima. Pero no fueron pocas las voces que dieron a conocer una determinación que hace tiempo se venía manejando, a tal punto que acordó un precontrato para jugar en Belgrano. Y precisamente el entorno del futbolista hace desde el miércoles que manejaba la información de que el tribunal le iba a dar la venia. ¿Qué hará Newell's? La idea sería iniciar acciones legales con el fin de cambiar la decisión porque no sólo se queda sin un jugador en el plantel, sino que lo más duro es que hizo una inversión de cerca de 1,3 millón de dólares. En el medio de todo esto figura un posible castigo de quita de puntos.Si se confirma la libertad como trascendió en la AFA, la dirigencia leprosa habría perdido una batalla importante. No sólo por las cualidades del atacante, al que Llop pretendía tener a disposición, sino por lo económico. La compra del pase fue una de las inversiones más importantes que realizó la entidad y se le esfumaría de las manos, salvo que después en el ámbito judicial todo se revierta y lo recupere. Algo que, por cierto, no es simple. Igualmente, la dirigencia en todo momento se mostró optimista en que el dictamen iba a ser favorable, aunque a la luz de los hechos todo salió al revés.Ahora Newell's recurrirá a la vía judicial con el fin de dar batalla en este duro revés que recibió, otra de las complicaciones de todas las que está afrontando la dirigencia en este último tiempo. Porque, a la vez, también tiene que resolver la situación con Agremiados y que aún está en veremos (ver aparte).Amoroso está esperando recibir la resolución de manera oficial para tener la posibilidad de volver al ruedo y jugar. Lo haría en Belgrano, club con el que tiene un principio de acuerdo. Lo de Tigre es una chance que surgió tras la lesión de Galmarini y Caruso Lombardi lo apuntó (también aguarda la habilitación de Jacobo Mansilla, quien quedó libre de Ñuls), pero el delantero elegiría al Pirata.Un riesgo que se le presentaría a los rojinegros es que "al quedar como jugador libre por falta de pago quiere decir que el club no cumplió y que la deuda existe. Lo que podría hacer Amoroso es reclamar el pago de todo el contrato. Si esto sucediera sería otro inconveniente", confiaron algunas fuentes consultadas por este diario. De todas formas, quizás el futbolista con sólo quedar libre daría por cerrado el reclamo.Dentro de todo este combo también existe el riesgo de una sanción más importante, que sería la quita de puntos. Es que la nueva reglamentación de la Superliga sostiene que ante la falta de pago a jugadores el tribunal de disciplina está facultado a sancionar a las entidades morosas.El inicio de la primavera no fue amorosa para Newell's, que recibió un duro revés en las oficinas del tribunal de la AFA. Y Amoroso quedó liberado.

A la espera de una solución

Newell's-Agremiados, una charla en busca del acuerdo que aún no llega. La dirigencia informó a este medio que el lunes "se llegó a un principio de acuerdo y mañana (martes) se firmará". Ayer, fuentes del gremio, dijeron que "aún no hubo novedades ni otra reunión". Lo cierto es que la situación es bastante confusa y que todo se podría aclarar recién con los papeles en la mano.