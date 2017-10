Giraudo: "Recibí golpes en la cara y me agarraron del cuello"

El dirigente opositor de la Agrupación ADN Leproso, Daniel Giraudo, le confió anoche a Ovación que "cuando se estaban definiendo las autoridades de la asamblea comenzaron los insultos, los sillazos y las agresiones hacia los socios opositores. Lamentablemente el club retrocedió diez años. En lo personal recibí golpes en la cara y me agarraron del cuello para que me retire. Hubo varios socios agredidos y esto es absolutamente repudiable. Ahora IGPJ definirá si la asamblea fue válida o no. Ni el auditor del club aprobó el balance que se iba a presentar (ayer). Mañana (por hoy) voy a presentarme al fiscal penal en turno a denunciar lo que ocurrió en la asamblea de nuestro club. Ya hablé con Diego Maio (coordinador de seguridad deportiva) y me dijo que la asamblea fue filmada por lo que solicitaré que las imágenes estén a disposición de la prensa".