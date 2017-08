Genoa, con Spolli y un gol de Simeone

Con el ex leproso Nicolás Spolli entre los titulares y un gol del ex River Giovani Simeone, Genoa venció 2-1 a Cesena y se clasificó a los 16º de final de la Copa Italia. En la próxima instancia, que se jugará el 29/11, los enfrentamientos serán: Cagliari (4-2 por penales a Palermo) v. Pordenone (3-2 a Lecce), Chievo (2-1 a Ascoli) v. Verona (3-1 a Avellino), Cittadella (3-0 a Bologna) v. Spal (1-0 a Renate), Genoa v. Crotone (2-1 a Piacenza), Sampdoria (3-0 a Foggia) v. Pescara, Sassuolo (2-0 a Spezia) v. Bari (2-1 a Cremonese), Torino v. Carpi y Udinese (jugó el ex Racing Rodrigo De Paul) v. Perugia.