Geller se consagró campeón en dobles juniors de Wimbledon

Axel Geller se consagró campeón en el dobles de juniors de Wimbledon, tras perder en la misma jornada la definición del singles. Después de sumar un resultado negativo ante el español Alejandro Davidovich Fokina (7/6 (2) y 6/3), Geller dio vuelta la página, recuperó energías y volvió a salir al césped londinense para enfocarse en una nueva final, esta vez en dobles. Allí, junto al taiwanés Yu Hsiou Hsu tuvo un mejor desempeño, no se exigió tanto como en su primer partido del día y se dio el gran gusto de gritar campeón en la Catedral tras el triunfo por 6/4 y 6/4 ante el austríaco Jurij Rodionov y el checo Michael Vrbensky.

En tanto, el Lobito Fernández estuvo muy cerca de estrenar con un título en Wimbledon su número uno del mundo en tenis adaptado, pero finalmente no pudo con el sueco Steffan Olsson, quien se impuso por 7/5, 3/6 y 7/5 en la final en el All England. "Con amargura, sí. Pero un resultado no va a opacar todo lo bueno que venimos haciendo y esta semana tan especial. Gracias a todos de corazón", escribió el cordobés en su cuenta de Twitter.