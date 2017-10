Garfagnoli señaló que "Ferroni marca y se proyecta"

Leo (Ferroni) es un jugador siempre positivo en todo grupo. Es un buen marcador, se proyecta bien. Es uno de los chicos que apuntaba a tener esta posibilidad. Ojalá le vaya bien. Los chicos necesitan de una buena base para afirmarse y por ahí también dependen del momento del equipo, al que justamente no se le están dando los resultados. Pero a su vez, Leo interiormente debe estar pensando que esta es su oportunidad y que hay que aprovecharla al máximo. Ya se veía desde el año pasado que él y Valenzuela tenían proyección de primera. Le tocó primero a Milton y Leo tuvo que esperar. Jugaba en reserva, lo bajabas a cuarta y no tenía problemas. Siempre estuvo predispuesto y siguió entrenando bien. Por todo eso notaba que iba a tener chances. Nunca se entregó. El fuerte de Milton (Valenzuela) es la precisión y la terminación de las jugadas. Leo cuenta con un poco más de marca, aunque también aporta en ataque. Tanto el Chocho (Llop) como Jorge Gabrich tienen la capacidad de ver a los juveniles y la decisión de llevarlos para arriba. A Cabrera lo vieron entrenar, les gustó y no tuvieron problemas en subirlo. A Leo seguramente lo vieron que en reserva competía bien, que los entrenamientos los hacía bien y decidieron darle esta oportunidad, así como lo hicieron con Joaquín Torres.o