Gareca ya tiene el equipo en mente

El entrenador del seleccionado peruano, Ricardo Gareca, entrenó ayer con un probable equipo para visitar al seleccionado de Sampaoli, entre ellos el atacante Jefferson Farfán y el arquero Pedro Gallese, quien tenían distintas dolencias y estaban en duda.

En la conferencia de prensa que dio ayer en Lima, Gareca dijo que Farfán y Gallese estarán a disposición para el encuentro en la Bombonera.

Farfán tuvo una fatiga muscular, en tanto el arquero se recuperó de una fractura expuesta del dedo anular de la mano derecha

La posible alineación peruana será con: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Miguel Araujo, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco; Pedro Tapia y Yoshimar Yotún; Andy Polo, Jefferson Farfán y Edison Flores; Paolo Guerrero.

Gareca manifestó que su seleccionado "está en el momento ideal para enfrentar a cualquier selección, en cualquier escenario".

El defensor Miguel Trauco fue consultado acerca de cómo sería un Mundial sin el mejor del mundo. "No me importa si no está Messi. Yo quiero estar. Si no está él, es sólo problema de él", dijo. Y sobre lo que sucederá el jueves, señaló: "Es el partido de nuestras vidas".