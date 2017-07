Galván sigue cerca, pero todavía falta para ser nuevo defensor canalla

Las negociaciones que están en marcha son las que se conocen. Y las prioridades no variaron. El jugador que más cerca está de convertirse en refuerzo es Jonathan Galván, pero ayer la operación no pudo cerrarse pese a que ya hay un acuerdo total entre Central y Aldosivi y también con el jugador. Por las dudas, Montero dijo que hoy les dará a los dirigentes otro nombre como alternativa, aparte del zaguero de Aldosivi. En realidad serían dos los apellidos y que ya están en manos de la dirigencia. Por Diego Rodríguez y Leonardo Gil también siguieron las conversaciones pero son casos que presentan un grado de dificultad mayor que el de Galván.

Hace desde el miércoles que está el acuerdo con Galván. Central tiene en claro lo que va a abonar, Aldosivi conforme con lo que recibirá e incluso el jugador satisfecho con los términos del contrato que se le haría. Una fuente vinculada a la negociación le confió ayer a Ovación que la única traba hoy está puesta en algunas condiciones que puso el representante del jugador, pero que consideran, al menos en Arroyito, no son una traba o algo que pudiera poner en riesgo la negociación. De igual forma, hasta que esos "pequeños detalles" de los que se habla no se resuelvan, la operación no tendrá avances.

La intención de los dirigentes de Central era cerrar la operación a más tardar hoy, pero esos detalles ameritan algunas charlas más. Con las "cuatro o cinco comunicaciones" que hubo ayer, según puntualizaron desde Mar del Plata, no alcanzó.

Montero también habló ayer de la insistencia por el Ruso Rodríguez. En este caso el optimismo sigue, pero recién la semana que viene se avanzaría en el tema. Ayer hubo algunos "buenos indicios" que aparecieron, pero que habrá que aprovechar cuando las partes vuelvan a juntarse. Y eso será recién dentro de algunos días.

Mientras, Gil reconoció que Montero lo llamó y el propio Paolo dio algunos detalles más. Lo concreto es que las averiguaciones están, pero lo que hace compleja la operación es que Estudiantes está dispuesto a un préstamo, pero no así Olimpo (dueño de la otra mitad del pase), donde sólo están dispuestos a ceder si hay una venta en el medio.