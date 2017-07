Galván, otra cara que asoma en el equipo de Arroyito

A esta altura de la negociación sólo hay lugar para los imponderables, que de hecho existen y suelen hacer de las suyas, en esto de entorpecer la llegada de Jonathan Galván a Central. Ayer la negociación tuvo nuevos avances, lo que hizo que el defensor de Aldosivi quede un poco más cerca de Arroyito. Hay acuerdo en las cuestiones generales y, en principio, sólo restan definir algunos puntos finos, que igualmente hacen que no pueda darse la negociación por cerrada. En Central hay mucho optimismo y creen que a más tardar el fin de semana se podrá concretar la llegada del zaguero.

Esta posibilidad igualmente no tapa la necesidad de buscar otro nombre en esa posición, para reemplazar a Javier Pinola. Por el momento desde Arroyito aseguran que Paolo Montero no entregó ningún nombre para salir a contratar después de lo que fue el fallido intento por William Tesillo. Sí es un hecho que alguien más deberá llegar en ese puesto.

No obstante, en el mientras tanto, la dirigencia de Central tiene todos los cañones apuntados a tratar de cerrar a Galván.

Lo más importante es que Aldosivi y los canallas llegaron a un acuerdo en el monto y la forma de pago. Central adquiriría el 50 por ciento del pase del defensor en una cifra cercana a los 500 mil dólares. Y con el jugador también está prácticamente todo acordado. El arreglo que hoy está expresado en palabras contempla un contrato de cuatro años.

Pese a ello nadie se atreve a dar por cerrada la operación. Es que restan pulir algunos "detalles pequeños", según informaron, que hasta que no estén resueltos no puede darse por finiquitado el tema. De todas formas tanto del lado de Central como de Aldosivi entienden que Galván en los próximos días se transformará en refuerzos para los canallas.



El Ruso es prioridad pero también una figurita difícil



La complejidad que tenía el caso Diego Rodríguez ayer se mantuvo. Es que no hubo avances para destrabar la situación del arquero, que por ahora continúa anclado en Independiente y a quien Paolo Montero puso entre las prioridades en lo que hace al armado del equipo. Del lado de Central se escuchó la palabra "optimismo", pero también hablaron de "tiempo" y "paciencia". A esta altura ya parece haber una puja importante entre el jugador e Independiente, más allá de la diferencia económica que hay entre Central y el Rojo, que sería solucionable, pero que existe. Las charlas de los dirigentes canallas con sus pares de Avellaneda son diarias, pero todavía las buenas noticias para Montero no llegan. Por el lado de Leonardo Gil, los contactos están, pero Estudiantes, dueño de la mitad del pase, no puede tomar ninguna decisión sin el consentimiento de Olimpo, poseedor de la otra mitad de la ficha del Colo.