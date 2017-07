Galván firmó anoche en Colón, aunque en Central dicen que esperarán

A esta altura en Central el tema del segundo marcador central es una cuestión central. Vaya el juego de palabras para una situación de enredos y que por estos días ya genera ciertas preocupaciones debido a las dificultades que la dirigencia encuentra en el intento de satisfacer los pedidos del entrenador Paolo Montero. Justamente el DT canalla fue quien dijo la semana pasada que Jonathan Galván era la prioridad y el nombre indicado para cubrir la salida de Javier Pinola. Precisamente el nombre de Galván es el que presentó ayer un escenario difícil de entender. ¿Por qué? Porque desde Santa Fe informaron que el defensor de Aldosivi ya hizo la revisión médica y luego firmó el contrato por tres temporadas. Y por el lado de Central insistían anoche con que aún había una posibilidad de que su destino finalmente fuera Arroyito, pese a que cerca de la medianoche ya había aparecido la foto del futbolista con la camiseta de Colón firmando el contrato. En medio de la complejidad del caso, desde el cuerpo técnico ya comenzaron a barajar otros nombres. Uno de ellos es el de Nicolás Freire, hoy en Argentinos Juniors. También se mencionó a Diego Braghieri, pero desde la sede de calle Mitre dijeron que el ex canalla no está en los planes.

Ayer los vicepresidentes canallas Luciano Cefaratti y Ricardo Carloni mantuvieron una reunión (además de varias charlas telefónicas) en Buenos Aires con las autoridades de Aldosivi. "Se abrió una puerta. Es difícil, pero mañana (por hoy) se define el tema", fue la frase que ambos dirigentes les trasladaron a sus pares de comisión directiva, incluso tras ver las fotos de Galván con la casaca rojinegra.

Quizá esa imagen resulte un elemento determinante en lo que depare la historia. Es que hasta al propio jugador se le podría hacer complejo sacarse una camiseta y ponerse otra, en el supuesto caso de que se pueda torcer la historia. En un escenario normal esta novela tiene un final ya narrado: Galván será jugador de Colón. En condiciones normales es cosa juzgada y Central debería salir inmediatamente en busca de otro marcador central.

De lo que nadie en Arroyito puede desentenderse es que hasta anoche había una sensación de que en Colón se habían apresurado a anunciar a Galván como refuerzo. Se basaban en la idea de que Aldosivi no había estampado la firma en esa transacción.

Otro dato: el hecho de que Galván ya haya posado con la camiseta de Colón "no sería un impedimento" para que, en caso de ser posible, en unos días pueda hacerlo con la de Central.

También está la idea que en esta historia hay una disputa especial por tratarse de Colón y Central, con Montero en el medio. De hecho hubo dirigentes sabaleros que coincidieron en que la chance de sumar al defensor marplatense fortalecía la idea de que es "un jugador que le robamos a Montero", según dijo un directivo en su círculo íntimo.

Con esas fotos de la firma del contrato en teoría quedaron truncas las charlas que en el transcurso del día los directivos canallas habían mantenido con las autoridades de Aldosivi. No sólo con el presidente José Moscuzza, sino con su hijo también José (conocido como Josesito en el ambiente del fútbol), además del gerente deportivo.

En un escenario tan complejo es lógico que el cuerpo técnico canalla haya abierto el abanico y focalizado la atención en otros marcadores centrales. Desde el jueves pasado la dirigencia auriazul tiene una lista alternativa con varios nombres. Entre ellos figura el de Nicolás Freire, actualmente en Argentinos Juniors. El zaguero, zurdo como pretende Montero, de 23 años y con más de 100 partidos en el primer equipo rojiblanco, es una de las posibilidades que se maneja y que, en caso de llegar, sería como apuesta.

Ayer desde las entrañas del club de La Paternal le confiaron a Ovación que no había llegado ninguna oferta por el futbolista y que si eso sucede podrían sentarse a charlar, más teniendo en cuenta que su vínculo con el Bicho finaliza en diciembre de este año. Pero algunas de las fuentes allegadas a la comisión directiva canalla indicaron que hay una clara intención de sentarse a negociar. Es más, ayer estaba previsto ya un contacto, pero por las tratativas en otras negociaciones (entre ellas las del Ruso Rodríguez y Leonardo Gil, ver aparte) hicieron que la cosa se dilatara.

También apareció el nombre de Braghieri. El ex Central renovó hace unos días el contrato con Lanús hasta 2019 y la intención de la entidad granate es no desprenderse de nadie, pero todo dependerá de si aparece formalmente el interés de Central y si el mismo es acompañado por el deseo del jugador.

Nueva charla por el Colo Gil



Las chances de sumar otros dos refuerzos también debe esperar. Ayer hubo avances por Leonardo Gil (tiene oferta de Racing, una de Grecia y otra de Turquía), por quien Central podría comprar el pase o al menos una parte, la que pertenece a Olimpo. Por el Ruso Rodríguez no hubo ni siquiera una charla.