Galván continúa en el radar de los canallas para reforzar la defensa

El nombre de Jonathan Galván sigue estando en el centro de la escena en Central. De un refuerzo casi seguro hasta hace unos pocos días a la posibilidad de incorporarse a Colón. Así transcurrieron los últimos días en Arroyito con relación al jugador que Paolo Montero apuntó como el "reemplazante de Pinola". Los dirigentes canallas recibieron ayer de parte de sus pares de Aldosivi la información de que hay una propuesta de Colón por el defensor, pero que no hay "ninguna operación cerrada", lo que hace que desde Rosario insistan en contratarlo. La historia se definiría hoy y, según confiaron, la decisión está claramente en poder del futbolista.

En las últimas horas del sábado surgió el rumor de que Galván era nuevo jugador de Colón. Ayer cobró mayor fuerza, pero nadie pudo confirmarlo. Ni de Santa Fe ni de Mar del Plata. Fue por eso que los contactos se extendieron hasta ayer a la noche y desde el club marplatense confirmaron que la oferta de Colón estaba sobre la mesa.

En principio la diferencia entre las propuestas de Central y Colón sería más que importante. Porque desde Arroyito ofrecieron la compra de la mitad del pase en alrededor de 500 mil dólares, mientras que el club sabalero estaría dispuesto a adquirir la totalidad de la ficha del futbolista. Ante eso, y pese a que alguien de la dirigencia confió en la noche del sábado que por decisión del club la negociación estaba frenada, en Central estarían dispuestos a igualar lo que ofreció Colón. Por las dudas, hay algunos otros nombres que ya están en carpeta por si esta operación no puede concretarse, aunque por el momento no hay negociaciones en marcha.

Esto último tiene que ver con que Montero haya puesto a Galván como "prioridad", ya que lo considera, a pesar de su juventud, un jugador de mucho temperamento y con capacidad para suplir la ausencia de Pinola.

Después están los casos de Diego Rodríguez y Leonardo Gil, los otros dos jugadores que Montero tiene apuntados y considera como prioridad.

Lo del Ruso estaba más que complicado la semana pasada. De hecho de ambas partes habían dado por caída la negociación, pero en los últimos días se abrió una nueva posibilidad. Fue después de una charla que hubo de algunos directivos canallas con Hugo Moyano, presidente de Independiente. Hoy seguramente habrá un llamado desde Arroyito a Avellaneda con la intención de ver en qué momento podría darse una nueva reunión con el fin de destrabar la negociación, que hasta altura parece ir un poco más allá de la cuestión económica, que sin dudas está. Es que siempre se supo que el Rojo solicitaba una cifra por la compra de la mitad del pase del arquero, a la que Central no estaba en condiciones de hacerle frente. De igual forma, en el medio hay también una actitud caprichosa de parte de la dirigencia de Independiente, especialmente después de algunas declaraciones del jugador que tomaron como agresivas.

A partir de esa charla de la semana pasada fue que se abrió una nueva instancia de negociación, que en Central vieron con optimismo. Si bien tienen en claro que la empresa no es sencilla entienden que hay posibilidades de cumplir con el deseo de Montero, quien insiste con que el Ruso es "el arquero que ya conoce cómo jugamos".

"Mañana (hoy) Central también va a profundizar por el Colo Gil", le dijo a Ovación una fuente cercana a la dirigencia. Ahí también hay una apuesta fuerte y un requerimiento muy claro por parte de Montero, quien considera al volante de Estudiantes (terminó su préstamo en Talleres) como "prioridad" y por eso se comunicó con el jugador, a quien le contó cuál era el proyecto futbolístico para el próximo torneo.

Las complicaciones del caso no son nuevas. Estudiantes es dueño de la mitad del pase y desde el Pincha no tendrían inconvenientes en cederlo nuevamente a préstamo, pero Olimpo (dueño del otro 50 por ciento) no está dispuesto a que el volante sea prestado, sino que sus prioridades pasan por una venta. De igual forma es una negociación por la que Central está dispuesto también a insistir con mayor fuerza a partir de hoy.