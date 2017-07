Futuro profesional

Bruno Giacomino Tiscornia es un defensor que juega en la 4ª de Rosarina de Newell's y está alternando en la primera local. Su sueño es jugar en la primera leprosa, pero es consciente que ya tiene 20 años y las oportunidades se van achicando. "Mi anhelo es debutar en la primera de Newell's pero el fútbol no termina acá. Ya que hay muchas posibilidades en muchos lugares así que hay que seguir entrenando para poder cumplir el sueño de ser un futbolista profesional".

El juvenil leproso tiene los pies sobre la tierra sobre cómo es el camino de la vida. Por eso además del fútbol, como no quiere poner todos los huevos en una misma canasta, está siguiendo una carrera universitaria. "Estoy haciendo la carrera de contador público en la UNR. Pero mi primer objetivo sigue siendo el fútbol. En este sentido sigo el camino que me trazaron mis padres. Mi papá Flavio, luego de jugar de delantero en Central Córdoba (N. de la R.: disputó 83 partidos con la camiseta charrúa entre 1988 y 1993 convirtiendo 15 goles y casi asciende a primera pero perdieron la final contra Gimnasia y Tiro de Salta) se recibió de contador y da clases, mientras que mi mamá Cintia es abogada. Además tengo una hermana menor que se llama Camila".

A la hora de recordar sus inicios en el fútbol expresó: "Empecé a jugar al fútbol en Sagrado Corazón. Comenzó siendo una escuela de fútbol que participaba en E.F.A y después entró en la Rosarina. Allí hice todo el baby, predécima y décima. En 10ª lo tuve como DT en la selección rosarina a Hernán Llano, con la cual hicimos un viaje a Disney en 2010 donde salimos campeones. Ese campeonato fue una gran experiencia ya que enfrentamos a equipos de Estados Unidos y Australia. Fue mi primer viaje en avión, mi primera salida del país y pasamos lindos días en los parques de diversiones. El torneo de jugó en el complejo que tiene Espn y se nota que año a año el fútbol se va haciendo más parejo. Ya que nos decían los profes que en los primeros viajes ganaban todos los partidos por goleada y ahora no es así".

"Después de ese viaje Hernán Llano me invitó a hacer una prueba en Newell's y quedé. Con el club fui campeón cuatro veces en la Rosarina (9ª, 8ª, 7ª y 4ª). El torneo que más recuerdo fue el del año pasado en 4ª ya que terminamos invictos y faltando dos fechas ganamos el clásico 2 a 0. Otro gran recuerdo que tengo fue un clásico en 6ª de AFA en 2014 que ganamos 1 a 0 en la ciudad deportiva. con gol de Joaquín Torres. Fue una tarde de lluvia y festejamos mucho en el vestuario porque esa tarde también habían ganado la 4ª y la 5ª división".

Cuando se tuvo que definir como jugador expresó: "Juego de marcador central, aunque puedo hacerlo de lateral por derecha. Mido 1,80 y soy diestro. Voy bastante bien de arriba y trató de ir a buscar siempre al área rival".

También se hizo tiempo para recordar a sus entrenadores: "A Pablo D'Alessandro, al que tuve en 8ª, es el que más recuerdo. Nos enseñó a ganar. No de cualquier forma, sino dejando todo en la cancha. Me marcó mucho al igual que Gastón Liendo quien trabaja muy bien en la semana".

En cuanto a la nueva forma de trabajo en las divisiones inferiores, sin entrar a hacer un juicio de valor, declaró: "Desde que está el proyecto de Martín Mackey no sé si está más organizado o si es mejor. Sí está todo más estructurado. Hacemos todo con pelota salvo la parte del gimnasio. Además hacemos trabajos preventivos y miramos todos los días videos que nos sirve para pulir errores".

Finalmente contó un episodio que guarda en el corazón: "Fue cuando fui alcanzapelotas en el primer partido en el Coloso de la era Martino cuando le ganamos 1 a 0 a Argentinos Juniors".