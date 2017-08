Cuántos partidos se resolvieron en los últimos 5 minutos, pero Comunicaciones no pudo hacerlo. No pudo descontar siquiera para llevar la definición a los tiros penales y se quedó en el intento. Como confesaron sus propios jugadores, no había tiempo para jugar y sólo intentaron meter la pelota en el área de Riestra para ver si se producía el milagro. No pudo crear ni una situación de gol. El partido terminó 2-0 como estaba y ascendió Riestra.