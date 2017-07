El debut de Eduardo Coudet como entrenador de Xolos de Tijuana no fue el mejor en el torneo Apertura de México. Su equipo perdió en la primera fecha por 2 a 0 frente a Cruz Azul. La particularidad de ese partido es que contó con la presencia del ex volante canalla Damián Musto, quien fue titular. Alejandro Donatti, otro de los refuerzos, no tuvo minutos en cancha.