El nombre que la dirigencia de Central tenía desde hace unos días bien guardado es el de Juan Forlín (29 años). El defensor central, cuya última referencia en el fútbol argentino fue su paso por Boca en 2014, se comprometió en que hoy les contestará a los directivos si acepta la oferta que le realizaron para ponerse la camiseta canalla. La propuesta económica es muy seductora en números y la llegada se encuadraría dentro de un préstamo por un año y con una opción de compra. Pero de acuerdo con lo que pudo averiguar Ovación, lo que todavía no tiene definido el jugador es si este es el momento de volver al país. En ese sentido, hay una cuestión familiar que debe procesar puertas adentro antes de tomar una determinación.

Mientras tanto en Central esperan para hoy la contestación. Es que no quieren dilatar más las negociaciones como ocurrió hace semanas cuando tentaron a Néstor Ortigoza y al final ni contestó.

La posibilidad de traer a Forlín asoma diferente porque es el defensor que está a la cabeza de todos en la consideración de Paolo Montero. Incluso por encima de Fernando Tobio, por quien Central realizó un sondeo para ver cómo podía sacarlo de Palmeiras de Brasil.

Eso no ocurrirá con Forlín porque las tratativas que lleva adelante Central son directas con el jugador, quien tiene el pase en su poder luego de desvincularse de Querétaro de México.

"La chance de traer a Forlín es concreta y estamos trabajando en eso. El jugador nos pidió hasta mañana (hoy) para contestar a la propuesta que le hicimos. No es un problema de dinero porque en ese punto lo que ofrecimos se acerca a lo que pide el futbolista. Acá lo que inclinará la balanza es una situación familiar", confió anoche una alta fuente ligada a la directiva auriazul.

Pasado en limpio. Forlín tiene posibilidades de jugar en Central si la familia da el visto bueno. También en la mesa hay una oferta de España, liga en la que jugó hace unos años cuando estuvo en Espanyol de Barcelona.

Las negociaciones entabladas por Forlín no están entrelazadas con las que lleva adelante Central por Nicolás Freire. Justamente ayer hubo otra oferta, vía mail, por el defensor de Argentinos Juniors y todavía el dinero ofrecido no se acerca a lo que pide la dirigencia del Bicho.

Según trascendió, Central subió bastante los 300 mil dólares de la primera propuesta para comprar la parte que posee Argentinos, ya que la otra mitad pertenece a Comisión de Actividades Infantiles (CAI). No obstante, la directiva de Central no visualiza como una barrera lo que pide Argentinos para desprenderse de Freire. Por eso, de no ocurrir algo extraño, es factible que la negociación empiece a tener algún viso de definición el fin de semana. El jugador también ya le hizo saber a la dirigencia de Argentinos que Central es un club ideal para dar un nuevo salto en su ascendente carrera.