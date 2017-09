Final para el sueño argentino en el Final Four

No pudo ser para Argentina. En la final de la Final Four de la Copa América que se disputó anoche en el Orfeo de Córdoba, el seleccionado nacional no pudo dar el golpe ante EEUU, cayó 81 a 76 y se escurrió así la ilusión de quedarse con el primer título de este torneo que acaba de estrenar la Fiba.

El seleccionado tuvo un arranque bárbaro, pero desde el tercer cuarto EEUU equilibró (y revirtió) el partido, hasta tomar la posta. El encuentro se cerró con los siguientes parciales: 22/15, 20/15, 14/23 y 20/31) El cañadense Nicolás Brussino fue el goleador del partido, con 26 puntos.

A pesar de la derrota de anoche Argentina cumplió con una gran labor en esta primera participación en la competencia, a pesar de que se trató de un conjunto de jugadores que promediaron los 24 años. El conjunto nacional ganó sin inconvenientes la fase de grupos en Bahía Blanca (victorias ante Venezuela, Canadá e Islas Vírgenes) y accedió al Final Four en la que venció en semifinales a México.

