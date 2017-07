Fernando Zampedri: "Llego a Central en el momento justo"

Central se quedó con uno de los jugadores más valiosos que mostró la temporada pasada. Fernando Zampedri estampó ayer a la nochecita el contrato que lo ligará como jugador canalla por las próximas cuatro temporadas. Lo hizo luego de haber vivido momentos frenéticos y hasta de incertidumbre. Sin embargo, el entrerriano made in Chajarí apareció a las 18 en punto en la sede de calle Mitre al 800 y luego recibió a Ovación con la tinta fresca tras haber sellado su firma. "Siento que llego en el momento justo para que la gente saque sus frutos", esgrimió en medio de la charla con espontaneidad, como cuando encara al área chica rival. En todo momento mostró respeto y ganas de lucir la casaca canalla de verdad. "Cuando surgió esta chance, automáticamente le dije a mi representante que vea de hacerlo. Central es un club que desde afuera motiva para venir", acotó a modo reflexivo el potente y flamante delantero auriazul.

¿Ahora sí se puede decir

que se terminó la novela?

Sí, ni hablar. Ahora que firmé estoy mucho más tranquilo. Se terminó todo de la mejor manera por suerte.

Al final tuviste un día muy movido, donde en determinado momento parecía incluso que

esto iba para largo.

Fue así. Pero todo fue un mal entendido. Fui a la revisión médica a la mañana y cuando salí me enteré de lo que había pasado (NdR: desde Atlético Tucumán informaban que no estaba cerrada la negociación). Me puse en contacto enseguida con la gente que me maneja y me decían que no era así. Que todo era un mal entendido. Que se iba a aclarar. Por eso, cuando recién firmé todos los papeles, es como que pude soltar la sonrisa que quería.

¿Sabés bien dónde llegás y

el alto nivel de exigencia

que hay en la ciudad?

Sí, sí. La exigencia que tiene la ciudad, y en especial este club, es algo muy linda. Me gusta Rosario porque se juega con la cancha llena siempre. El público pide siempre que el jugador deje todo, por lo cual siento que llego en el momento justo para que la gente saque sus frutos.

¿Influyó en algo el hecho de que sos del interior para que elijas Central cuando había otros clubes grandes de Buenos Aires que te querían?

Más que eso, lo cierto es que cuando surgió esta chance, automáticamente le dije a mi representante que vea de hacerlo. Es un club que desde afuera motiva para venir. A eso le sumo que me hablaron muy bien de los dirigentes. También tuve la chance de dialogar con algunas personas que pasaron por acá y todos me hablaron muy bien. Todo eso hizo que incline la balanza y me den más ganas de venir.

¿Se puede decir que diste este paso en tu mejor momento?

Coincido por muchas cosas. Considero que estoy más maduro, más tranquilo. Es un momento de mi vida para venir a un club lindo como Central. Sobre todo por la exigencia que tiene la institución además del plantel que se está armando y los jugadores que quedaron.

¿Estás listo para suplir a Teo Gutiérrez, ya que al irse

la realidad es que llegaste

para cubrir su vacante?

Estoy bien y espero estar a la altura. Teo es un jugador reconocido a nivel mundial. De mi parte, sólo deseo aportar de la mejor manera mi parte cuando deba hacerlo. Vengo para sumar. Soy uno más del plantel y estaré a la disposición del entrenador como el resto. Siempre pensando en positivo y tratando de dejar todo cuando me toque jugar.

¿Qué podés aportarle al equipo, más allá de que

tu carta fuerte de presentación es el gol?

Considero que soy un nueve de área al que además le gusta pivotear. No soy de quedarme estático. Me gusta terminar las jugadas, pero a la vez estar en los rebotes o dándole una mano a algún compañero ahí arriba.

¿Pensabas que te ibas a ir de Atlético Tucumán cuando terminó el torneo o tenías otra perspectiva a largo plazo, ya que están jugando la Copa Sudamericana y la miran de todo el mundo?

No, quería probar nuevas exigencias. Nuevas vivencias. Quería tener una posibilidad en algún club como en el que ahora estoy. Trabajé para eso siempre. Sabía que algunas chances iba a haber. Por suerte salió Central, y acá estoy.

¿Qué sabés del equipo, del plantel que tiene Central?

Hablamos de eso justo hace un rato con Mauro (Cetto). Le veo mucha capacidad al equipo. Puede pelear por cosas importantes, que es una de las cuestiones de las cuales me motivaron a decidirme a venir además.

Pensar que podrías haber ido a otro equipo que jugará una copa internacional.

Sí, pero cuando mi representante me comentó del interés de Central le dije que vea porque me interesaba mucho. Considero que acá hay potencial como para entrar a alguna copa. Ojalá consigamos de ahora en más objetivos muy importantes.

¿Qué hablaste con Montero?

Me comentó un poco de su manera de trabajar y qué es lo que piden. La semana que viene charlaremos seguramente un poco más cuando nos veamos.

¿El lunes arrancás con el grupo o vas a pedir unos días?

Estamos definiendo eso porque vengo de jugar en Bolivia con Atlético, y debo acomodar algunas cosas personales en Tucumán. La idea era resolver todo y luego instalarme en esta ciudad.

¿Cómo definirías este día en tu vida, pero desde lo personal?

Y, sé muy bien que estoy dando un paso muy importante. Por todo lo que representa a nivel deportivo, como exigencia a nivel personal. Debo confesar que tanto yo como mi familia estamos muy contentos.

¿Imaginaste algún momento puntual junto a Ruben?

Será lindo compartir momentos con un goleador como es Marco. Pero también está el Chaqueño (Herrera), quien también peleará por un lugar como lo haré yo. Lo más importante es el grupo. Espero aportar mi granito desde el lugar que me toque.

Ya sentiste el calor de muchos hinchas, ¿qué te pidieron?

En realidad percibí que el hincha es muy pasional. Me hicieron sentir eso. Lo veía desde lejos, pero ahora lo sentí. Todavía no salí mucho, pero se nota que el hincha de Central es exigente. De hecho, me pidieron que la meta adentro. Eso intentaremos.