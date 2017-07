Fernando Zampedri acordó y ya es el nuevo delantero de Central

Rosario Central sacudió el mercado y contrató a Fernando Zampedri, el 9 del momento. Al menos, el que más sorprendió en la última temporada por su excelente desempeño en Atlético Tucumán, del que se despidió el martes último dándole el gol del triunfo ante Oriente Petrolero, en Bolivia, en el final. El jugador, nacido en Chajarí, se destapó a sus 29 años y no por nada clubes grandes de Buenos Aires lo tenían en la mira. Después de algunos tironeos por lo económico, finalmente anoche se hizo el anuncio y hoy estará en la sede canalla firmando su contrato.

Central buscaba presentar ayer mismo a sus nuevos refuerzos, pero sólo pudo hacerlo con el chileno Alfonso Parot (ver página 4). Algunas diferencias en cuanto a qué club se hacía cargo de los impuestos retrasaron un acuerdo de palabra que se tenía con Zampedri desde hace varios días. Por suerte para el club de Arroyito se zanjaron y anoche se hizo oficial la compra del ciento por ciento del pase del delantero por una cifra que no trascendió, pero que es de siete cifras en dólares. Hoy firmará su contrato de 4 años de duración, por lo que Marco Ruben contará con otro delantero potente para hacer dupla.

Zampedri llega a Central sin dudas en el mejor momento de su carrera deportiva. Hace tres años visitaba el Fortín de Ludueña para jugar un partido del Federal A con Juventud Unida de Gualeguaychú ante Tiro Federal y hoy es uno de los 9 más codiciados del fútbol argentino. Y de hecho, amado por los hinchas del Decano, que ayer le dedicaron un video bajo el título "Nacido para ser héroe" y "Simplemente gracias" en su despedida del club que dieron como inevitable.

El nuevo jugador canalla, apenas se confirmó el acuerdo, emprendió viaje a Rosario y hoy está prevista su asistencia al sanatorio Mapaci para cumplir los exámenes médicos de rigor. Y después firmará en la sede el contrato.

Con la llegada de Zampedri, Central sumó un refuerzo por línea. El primero que el club anunció fue el Colorado Santiago Romero, volante central, pero de los tres es el último que llegará porque el domingo jugará la final del torneo Intermedio uruguayo para Nacional ante Defensor Sporting. Ayer firmó el lateral izquierdo Parot (por 3 años, Central compró el 85% del pase en 500 mil dólares) y hoy lo hará el centrodelantero Zampedri.

No serán los únicos que se sumarán porque falta determinar el arquero (ver aparte), vendrá un zaguero y otro mediocampista, mientras que tampoco hay que descartar las opciones en otro puesto. A días de iniciar la pretemporada, Central se está armando.





Si no es el Ruso, Caranta



Central aceleró las gestiones en los últimos días, ya tiene tres jugadores abrochados y ahora necesita definir otros puestos importantes. Uno de ellos es el del arquero. Cada vez está más lejos un acuerdo con Independiente y por lo tanto se aleja la chance que continúe Diego Rodríguez. La opción sería el regreso de Mauricio Caranta.

Independiente quiere vender al Ruso, pero en una cifra que está fuera del presupuesto canalla. Los rojos endurecieron su posición y así la chance del acuerdo se aleja. Central tiene en carpeta por si esa opción se cae el retorno de Caranta, que daría el okey. La decisión se tomará pronto porque a ninguna de las partes le conviene seguir esperando.

En tanto, Central le hizo una propuesta a Aldosivi para traerse al zaguero Jonathan Galván pero sigue en veremos. Por las dudas, la dirigencia canalla maneja otras dos alternativas e irá por ellas si el Tiburón no brinda una respuesta.

En tanto, el volante de Talleres Leonardo Gil sigue en carpeta pero ayer no hubo avances. Y uno de los nombres que se mencionó es el de Leonardo Pisculichi, pretendido por el ex DT Eduardo Coudet en otro mercado, pero no tendría mayor asidero.