Fernández: "Hicimos un muy buen partido"

Otra vez la calma fue la compañía ideal de Leonardo Fernández en la zona de vestuarios en el momento en el que tuvo que ponerles palabras al partido. "Estoy muy conforme. Creo que hicimos un muy buen partido, pero sobre todo un buen segundo tiempo", destacó el entrenador canalla, quien destacó la personalidad de sus jugadores por el hecho de que "con un grupo de juveniles pudimos jugarle de igual a igual a un equipo de primera. Nos da mucha tranquilidad para todo lo que viene".

"Tuvimos la chance del penal y otros remates de media distancia. Pero es un resultado que todavía está abierto teniendo en cuenta el rival que tenemos enfrente", destacó Leo Fernández. Y a la hora de valorar las cosas positivas y negativas, dijo: "Me gustó mucho la intensidad y la decisión de jugarle de igual a igual, de no perder nunca la calma. También cómo afrontamos el segundo tiempo, tratando de manejar mejor la pelta y sin perder la calma porque creo que ahí fue cuando apareció lo mejor del equipo. Preocupaciones no me quedaron. Sí me di cuenta de que en el primer tiempo los chicos estuvieron un poco nerviosos, pero cuando se pudieron acomodar en el cambio las cosas salieron como las habíamos pensado". Y agregó: "En el entretiempo charlamos sobre no cerrarnos tanto e ir más por afuera para que siendo ancho pudiéremos ser más profundos".

Para este equipo juvenil el resultado de cada partido es importante, pero el DT advierte que los chicos "juegan con esa presión porque están bajo la lupa permanentemente, pero este juego es así y están en una edad muy especial, donde tienen que mostrarse. Ojalá que alguno pueda ganarse esa chance".

"El mensaje fue que teníamos que estar más concentrados, no dejar tantos espacios ni jugar mano a mano atrás, algo que en el partido pasado pudimos hacer porque físicamente podían alcanzar a los puntas de Alianza. Esto era distinto porque había que tener algunas precauciones", agregó Fernández, para quien es "lindo" y "da tranquilidad", aun sintiendo que está "enfocado en otra cosa, en hacer crecer a estos jóvenes pero por sobre todas las cosas que se puedan quedar en Central".





Alarcón disfruta mientras la pelea

Uno de los más felices en la tarde de ayer era Fernando Alarcón, autor del segundo tanto canalla. "Cuando hice el gol lo primero que se ve vino a la cabeza fue mi familia", dijo el defensor, quien agregó: "Pasé momentos duros (hace un tiempo perdió a su padre), pero acá estoy para pelearla de nuevo". Tras un paso de seis meses por Talleres, el venadense retornó al club en el que siente que "la chance en algún momento va a llegar".





"Esperaba más"

Leonardo Madelón no se fue conforme del Gigante. No sólo por el resultado, sino por lo que fue el bajo rendimiento de su equipo. De hecho fue el propio entrenador tatengue quien dijo que "esperaba más". El ex DT canalla señaló que se trató de "un partido preparatorio" y que el grupo está "en una etapa con cargas fuertes".

"El equipo sintió un poco el cansancio, me lo dijeron en el entretiempo. Son partidos de pretemporada y acá lo importante es el 16 con Lanús (por Copa Argentina) y nuevamente con Central el 20 (en el arranque del torneo).

¿Qué más esperaba? fue la consulta hacia Leo, quien argumentó: "En la circulación y en la tenencia de la pelota". De todas formas insistió con que es un partido que "me sirve para evaluar algunas cosas".

"Lo que hicimos en el primer tiempo fue bueno, pero en el segundo fue de Central y nosotros no pudimos entrarle", agregó.