Félix Banega: "Es una sensación rara"

Félix Banega es uno de los tantos juveniles que antes del inicio del torneo decidió emigrar a préstamo para buscar la continuidad que en Arroyito seguramente no le hubiera sido fácil conseguir. El destino del Tiki fue San Martín de San Juan, el rival de Central esta tarde. El partido no lo encontrará dentro de la cancha, pero eso no impidió que se explayara de lo que significa enfrentar a sus antiguos compañeros "Por más que no juegue, uno lo mira como jugador del club en el que está, pero sin dudas que es una sensación rara. Si me tocara estar adentro seguramente sería más especial", dijo el volante en la charla que mantuvo con Ovación. Apuntó que no entró en el juego de las apuestas, pero sí coordinó ya "el cambio de camisetas con varios".

"En San Juan estoy en el plantel profesional, en la consideración del técnico, más allá de que aún no me tocó jugar. En estos casos siempre hay que saber esperar. El equipo nunca jugó mal, lo que podría hacer que el entrenador meta algunos cambios. En algún momento la oportunidad llegará", destacó Banega.

Y agregó: "Tengo que seguir trabajando y cuando me aparezca la chance tendré que aprovecharla para no dejar el equipo".

¿No te desespera que te fuiste en busca de minutos en primera y aún no los tuviste?

No, porque estoy haciendo las cosas bien y cuando me toque voy a tratar de no salir más. En ese sentido estoy muy tranquilo y creo que la decisión que tomé fue un crecimiento para mi carrera.

Conocés a los dos equipos, ¿qué partido se puede dar?

San Martín sale a jugar en todas las canchas de la misma forma y de local siempre propone, por eso pienso que se puede dar un partido abierto. Son dos equipos que van siempre para adelante, con las mismas ideas.

¿Viste el partido contra Boca?

Sí, me puso muy contento por los chicos. Creo que Montero planteó un buen partido, donde buscó hacer el gol primero y después defenderlo. Se dio como lo pensó. Lo aguantó muy bien porque Boca no lo hizo pasar sofocones.

La semana que viene Central juega la primera final de la Copa Santa Fe, de la que fuiste parte antes de irte.

Sí, hablo en todo momento con los chicos y la verdad es que sería muy lindo para ellos porque se lo merecen, por cómo trabajan y porque son grandes personas, no sólo los jugadores, sino en el cuerpo técnico. Ojalá que puedan lograr un buen resultado y que después en el Gigante puedan cerrar la llave.