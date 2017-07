Félix Banega, en busca de una oportunidad en primera

Felix Banega es uno de los volantes que actualmente tiene la reserva de Leo Fernández. Y en las últimas dos fechas del torneo pasado estuvo en la consideración de Paolo Montero, quien lo llevó al banco ante Talleres en el Gigante y lo hizo jugar los últimos cinco minutos en San Juan contra San Martín. "Tuve un buen semestre. Pude jugar muchos partidos en reserva, donde terminé siendo capitán. Y el haber estado entre los 18 en primera en los últimos dos partidos fue porque luché mucho" fueron sus primeras palabras.

En cuanto a si quedó conforme con la campaña que hizo Central en reserva declaró: "Esta mitad de año fue muy buena en reserva. Si hubiera sido un torneo corto hubiésemos estado más arriba. La segunda mitad del año pasado fue más irregular porque hubo muchos cambios en el equipo y eso quizás hizo que perdiéramos algunos puntos".

El juvenil canalla sabe que en esta segunda mitad de 2017 se juega muchas cosas. "Este semestre va a ser definitorio. Y si no tengo la oportunidad buscaría seguir en otro lado. Siempre tengo a Central como mi posibilidad más importante porque cuando uno es hincha es el deseo de uno y de toda la familia jugar en el club que ama. Pero creo que si no se da esa chance habría que cambiar de aire", expresó el volante que fue uno de los puntos más altos que tuvo la reserva canalla en lo que va del año.

El mediocampista auriazul es un jugador muy temperamental. Y en inferiores esa situación le costó un par de expulsiones. Algo que ya corrigió y su conducta dio un giro de 180º. "Cambié mucho la forma de ser ,más que nada por el grupo. Hay mucho compañerismo. Los errores te ayudan a crecer y soy muy autocrítico. Ser capitán de un grupo tan lindo es maravilloso. Leo Fernández es un gran técnico. Nos conoce desde muy chicos y sabe lo que uno puede dar. Entonces se hace mucho más fácil trabajar con él porque nos apoya siempre y nos da mucha confianza".

Comencé a jugar a los 6 años en Unión y Progreso. Llegué a Central a los 9 años y en la primera práctica quedé. La prueba la hizo Walter Palma, hermano de Omar. En Central hice el último año de baby, predécima, décima, todas las inferiores, reserva y primera".

Banega reconoció el apoyo de sus padres, Felix y Viviana, y de sus cinco hermanos Ezequiel, María de los Angeles, Antonella, Pamela y Alexis. "Mis viejos me apoyaron siempre. En cada cancha de inferiores que jugué ellos siempre dijeron presente. Cuando uno es más chico no se da cuenta de esa situación pero a medida que van pasando los años se valora más. En el último partido que jugamos en San Juan ante San Martín hicieron el viaje más largo. Les dije que era una locura que vayan porque no sabía si iba a entrar. Y después del partido los pude saludar y me puse muy feliz. Ellos se tenían confianza que iba a jugar algunos minutos y viajaron con mi novia Bianca".

En los clásicos de reserva le fue muy bien e incluso se dio el gusto de convertir. "Fue el gol más importante de mi carrera. Casualmente la semana pasada fui a pescar con un amigo y se lo mostré. Fue un pelotazo de Facundo Rizzi. Faltaban 5' y ya ganábamos 2 a 0. Me picó Migone por el otro lado, el arquero de ellos se pensó que iba a tirar el centro pero le pegué al arco y por suerte pude convertir".

Leo Fernández (*): "Un volante con mucho recorrido"

El Tiki es un volante polifuncional. Puede jugar por derecha, por izquierda o por adentro. Puede pararse como 5 o doble cinco, ya que es un volante mixto. Es un futbolista que tiene mucho recorrido, le da mucha intensidad al equipo y presiona constantemente. En el último tiempo ha mejorado mucho sus terminaciones, su llegada al área y se lo ve un jugador mucho más maduro, ya que antes su temperamento le jugaba en contra. Evolucionó muchísimo y por eso le di la cinta de capitán en reserva. Lo conozco de muy chico, ya que lo tuve en 6ª de AFA en 2013 donde salimos campeones contra Boca.

(*) DT de reserva de Central