Fein: "Postularemos a Rosario para los Juegos Sudamericanos 2021"

La intendenta Mónica Fein tuvo un paso raudo por Santiago de Chile. Permaneció menos de 24 horas en la ciudad donde se inauguró ayer la segunda edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud, reservado para deportistas de entre 14 y 17 años. La mandataria se reunió con autoridades de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) y contó que "la valoración que hacen es que Rosario está en condiciones de postularse para juegos de magnitud". Y de inmediato manifestó que la ciudad piensa presentarse como candidata para la sede de los Juegos Suramericanos de 2021. "Tuvimos un almuerzo en el que estuvo especialmente invitada la ciudad de Rosario. La valoración que hacen todos ellos, que son especialistas del deporte, es que Rosario está en condiciones de postularse para juegos de magnitud. En la charla quedó nuestra postulación, que la haremos en los próximos días", dijo la intendenta.

Rosario organizará los Juegos Suramericanos de Playa de la Juventud en 2019 y la intención era quedarse con la sede de los Juegos Sudamericanos, también conocidos como Odesur, de mayores de 2022. Pero no era fácil, por lo que la alternativa de los Juegos Suramericanos de la Juventud se consideró una buena alternativa.

"Nos sentimos muy satisfechos de la valoración que hacen de Rosario. Obviamente que en primer lugar hay que destacar a sus deportistas. Hoy aquí mismo en la delegación argentina hay cinco rosarinos. Es importante decir que Rosario está muy bien posicionada por sus deportistas, clubes y asociaciones", manifestó.

¿Qué objetivos persigue la ciudad de postularse para esta clase de megaeventos como los Juegos Suramericanos de la Juventud?

Se ha visto cuando estuvo el Mundial de vóley femenino Sub 18 hace poco o lo que pasó con el hockey o el rugby. Cada vez que se organiza un evento en la ciudad se genera una gran potencialidad de todos los que compiten. Pero además se suman muchos jóvenes al deporte recreativo. Y el deporte genera valores indiscutibles. Llevar unos juegos a la ciudad aporta a fomentar y fortalecer el deporte. Y posiciona a Rosario como una ciudad capaz de organizar eventos deportivos de magnitud. Se generan recursos para la ciudad, la hotelería, la gastronomía, nos obliga a mejorar la infraestructura, que es un legado que nos queda.

¿No asusta el gasto de unos juegos cuya magnitud son superiores a los deJuegos de Playa?

El desafío de una ciudad siempre está en mirar para adelante y hacer infraestructura para que luego quede. Pero que esa infraestructura que se construye no sea sin sentido, sino como sucedió con la cancha de hockey. Las obras deben servir para seguir fortaleciendo el deporte una vez que pasa el evento. Vamos a hablar con la provincia, con la Nación. Hay que sumar todos los esfuerzos para hacer los Juegos Suramericanos de la Juventud.

A Rosario no ha llegado el aporte económico de la Nación para obras grandes de infraestructura. ¿La intención de organizar los Juegos Suramericanos de la Juventud es la manera de ir a presionar para que haya una pileta olímpica u otras instalaciones?

Es la manera de seguir diciendo que todo el interior tiene necesidades, que hay que distribuir los recursos, que no todo se tiene que quedar en Buenos Aires. Porque si eso ocurre, nuestros jóvenes también migran, se van de Rosario, del interior, siendo Buenos Aires la única opción. No podemos perder los talentos que tenemos. Es importante que el gobierno nacional distribuya equitativamente esos recursos que promueven el deporte en toda la ciudad. Seguro vamos a ir a solicitar el apoyo, más teniendo el aval del Comité Olímpico Argentino (COA). No vinimos a Santiago porque se nos ocurrió, sino porque el COA nos dijo que viniéramos y que querían que Rosario se postulara. Hay que mirar a otras ciudades que no sean capitales para organizar esta clase de eventos. Eso también habla de promover el deporte unido a los territorios. Rosario pelea por eso, porque no todo quede en Buenos Aires.