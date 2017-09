Federal B: Coronel Aguirre festejó al final

Coronel Aguirre consiguió una gran victoria ante Adiur en el epílogo del encuentro y se quedó con tres puntos importantes para encarar la segunda rueda con otro panorama. El gol de Cristián Ríos a los 90 minutos, en el predio de Renato Cesarini, le sirvió a los Pibes Bravos para cortar una racha negativa de tres derrotas consecutivas. Los rojiverdes volverán a ser locales el domingo, a las 16, en el misma cancha frente a Tiro Federal.

Un choque de equipos necesitado de puntos se enfrentaron en Renato. Las urgencias de ambos eran las mismas. Aguirre, con sus ocho unidades, estaba estancado en los puestos de abajo en la tabla.

Por su parte, los naranjas del Viaducto, de flojo andar en el certamen, debían cambiar el rumbo para poder salir de la zona comprometida del descenso. En la última presentación habían vencido a Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto por 3 a 1, en sus instalaciones.

Con este panorama los dos equipos apremiados de puntos salieron en busca de una victoria. Desde el inicio, la visita de la mano de Nicolás De Bruno tuvo la primera situación del partido. El ex charrúa probó desde afuera del área y su remate fue desviado por Diego Muslera en forma magistral y el balón se fue al córner.

El local reaccionó y llegó en tres oportunidades para anotar por intermedio de Agustín Lavezzi, Brian Díaz y Leonardo López, sus remates fueron controlados por el golero De Caroli.

La apertura de marcador llegó a los 18' y fue para Adiur. Ramírez aprovechó un perfecto centro ejecutado por De Bruno y de cabeza estampó el 1 a 0 para la visita.

A partir de ese tanto, el local salió como un león herido y trató de todas formas de igualar las acciones. A los 25', Carlos Díaz en una inmejorable posición no pudo conectar un centro de su hermano Díaz.

La visita se aferró al resultado y de contra pudo ampliar cuando Brian Otero no pudo definir ante la salida del ex Newell's Diego Muslera.

En el complemento, Aguirre salió decidido a igualar las acciones y lo pudo lograr a los 50' por intermedio de Leonardo López, quien dentro del área chica eludió su marca y con tiro esquinado venció a De Caroli y puso el 1 a 1.╠

Luego de la igualdad el rojiverde fue en busca de la victoria y contó con varias situaciones para marcar. Y en el minuto 90, Ríos aprovechó un mal rechazo del arquero de Adiur y con un potente remate estableció el 2 a 1 merecido. Ganó Coronel Aguirre y estuvo bien.