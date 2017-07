Fattal Jaef: "Es un agente de retención"

"Lo primero es tratar de encuadrar el concepto que rige este juego financiero. La AFA quiere recuperar sus acreencias en un formato proporcional y uniforme. No capta las situaciones particulares. Es como un agente de retención de impuestos: a todos por igual sin representar cuál es la incidencia, cuáles son las necesidades que cada club requiere para su funcionamiento. Tenemos la esperanza que con la creación de la superliga asomen nuevos conceptos que tengan relación con una visión global de la funcionalidad, de la dotación de recursos de los clubes, de sus potencialidades... Es muy sencillo decir por dos incorporaciones equis y por otras dos y griega. Se trabaja siempre con las nominalidades, pero si hay incorporaciones porque hubo salidas, la cuestión debiera ser el efecto neto. Y esto no asoma en la letra que por ahora no luce pulida y con la debida solvencia".

* Roberto Fattal Jaef, tesorero de Central