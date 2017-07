Facundo Sacovechi: "La experiencia se gana jugando"

Hay un Duendes que aparece y desaparece en un mismo partido, que tiene intermitencias. Es uno mismo, pero muestra dos caras. Y es hasta lógico que eso pase ya que el equipo del Fantasma está atravesando una etapa de recambio y por momentos paga la inexperiencia de sus hombres nuevos. "Se nota que es un equipo en el que todavía nos estamos encontrando. Es un plantel con muchos jóvenes y siento que tenemos que pasar por estas situaciones para darnos cuenta de que todavía nos falta", evaluó Facundo Sacovechi, segunda línea verdinegro, al referirse al presente del equipo."Cuando mostramos nuestro mejor nivel creo que somos un buen equipo, que intenta jugar dinámico, que golpea, que tiene buena obtención, buenos pateadores y también buenos conductores. Pero se nota que todavía tenemos que seguir trabajando para generar a lo largo de los ochenta minutos el ritmo de juego ideal. Es cuestión de tiempo. Pienso que con el transcurso de los partidos vamos a ir mejorando esas cosas que nos hacen ser irregulares", completó el forward que subió a primera división en 2014 con apenas 18 años, reemplazando a Federico Alloggio que se había lesionado.Es la inmadurez propiade la edad.Yo creo que sí y es lo que hace que no sepamos bien cómo mantener un partido, por ejemplo. Nos pasó con Estudiantes. Tuvimos un primer tiempo casi excelente, pero en el segundo cometimos muchos penales y hubo errores individuales que, en un punto, nos empezaron a complicar. Hicimos un buen colchón de puntos en el primer parcial y por eso tuvimos un poco más de resto, pero nos hicieron dos tries seguidos y se acercaron bastante. De todas formas, el partido siempre lo tuvimos controlado.Las inconductas es un temaa solucionar urgenteSí, muchas veces las inconductas nos jugaron en contra y cuando no aparecieron fueron nuestros mejores partidos... y ganamos siempre. Eso se ve en las estadísticas. Estamos trabajando en eso. Pienso que, en ese sentido, nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Cuando hacemos el plan de juego que nos dicen los entrenadores o no hacemos inconductas sabemos llevar las riendas del partido.Hay partidos que los resultados dejan una marca más que en otros. ¿Fue durala autocrítica después de perder con Jockey?Sí, fuertísima. Sin desmerecerlos creo que si no hubiéramos cometidos tantos errores en el primer tiempo, Jockey no nos gana. Por eso vuelvo a lo mismo: cuando dejamos de hacer inconductas y nos focalizamos en el plan de juego las cosas nos salen y nos sentimos cómodos jugando.¿Y por qué tienen esos comportamientos?No sabría decirte por qué específicamente. Puede ser por la locura del momento, por la falta de experiencia... Me parece que la falta de juego de algunos jugadores (con respecto al equipo, no individualmente) genera que estemos algo incómodos en algunas facetas del juego y se nos caigan pelotas. Pero después, cuando estamos en sintonía, creo que somos insoportables. Nuestro mejor momento es cuando estamos apretados. Es ahí cuando realmente sale lo mejor del equipo. Hoy por hoy nos falta experiencia y esa experiencia se gana jugando.Con siete campeonatos consecutivos, ¿Se sienteesa presión por ganar?Es entendible lo que nos pasa por el recambio, pero en Duendes la idea es ganar. Siempre. Y si no ganás, que la victoria te la arranquen de las manos porque son mejores que vos y no porque diste menos o le regalaste algo. Ganar no es una exigencia, te diría que está en la esencia del club. Podés perder, pero nosotros jugamos a ganar.¿Te gusta el formatodel Regional?Sí me gusta. Esta bueno lo de las dos zonas porque hay algunos cruces que no se hacen y en la segunda ronda esperás esos partidos mucho más, con cierta ansiedad, porque querés medirte para ver cómo están y cómo estás.¿Qué te parece laZona Campeonato?Que está muy pareja. Está claro que el rugby de la región se niveló y todo es mucho más competitivo.¿Dónde está puesto elobjetivo de Duendes?En la final. El primer objetivo es clasificar al Nacional de Clubes A y para eso tenemos que llegar a la final. Y una vez ahí, que nos frenen... Queremos salir campeones de nuevo y la historia un poco nos obliga. La seguidilla de títulos te hace pensar "No quiero ser yo el que lo pierda"."El nivel de Mauro (Genco) es increíble"Tuvo que destacar un compañero y Sacovechi eligió a Genco. "No te puedo decir que me llama la atención porque jugó conmigo desde siempre, pero el nivel que está teniendo Mauro es increíble. Está imparable. Es un jugador completo, tiene tackle, buen scrum, en el line levanta muy bien, tiene fuerza, corre... es uno de los pocos pilares que juega los ochenta minutos y se la aguanta".