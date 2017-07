Unas horas después de jugar ayer por la tarde con Deportivo Merlo ante Defensores Unidos (0-0) la semifinal de ida de la Primera C, Cristian Fabbiani habló con Ovación sobre el viaje que tiene previsto realizar hoy hacia Rosario para intentar arreglar su "vuelta al club". El presidente Bermúdez, en cambio, le repitió a Ovación que no existe ninguna chance de que el Ogro sea en jugador de Newell's.

"Viajo mañana (por hoy). Ojalá se pueda arreglar mi vuelta al club", dijo el atacante de 33 años, quien agregó que no está al tanto de la negociación porque de eso se ocupa su representante. "No me quise meter porque estoy jugando las semifinales con Merlo", señaló.

Cuando se le preguntó si pensaba que ponerse a disposición del club podía tener éxito, el futbolista aclaró: "No es un ofrecimiento. Fue por un llamado de un dirigente para que vuelva. Por algo viajo mañana (por hoy), caso contrario no lo haría. No iría a perder el tiempo".

"Estoy mejor que en 2008. Cuando pasé por Newell's tenía 25 años. Ahora tengo 33. Cuanto más grande sos, jugás de otra manera, no te apurás a resolver. Con 33 años el gol a Central se lo hubiese hecho, hubiera definido de primera. Es que vas creciendo de la cabeza", dijo.

"Sé que el club está mal económicamente, pero no tengo problemas en ir por el sueldo mínimo. Hay que ayudar a la entidad en esta situación", dijo.

La posición de Bermúdez es diferente. Desde que se instaló el tema de Fabbiani desmintió un interés. Y no cambia de idea. El jugador espera algo de Newell's que la directiva no tiene en sus planes.