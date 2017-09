Exito con todas las letras en el Handicap local

Haciendo valer sus mejores antecedentes, Juana Rosa volvió a pisar el recinto de los vencedores luego de casi cuatro meses de sequía al adjudicarse el Handicap "Turf Total 500 Programas - Somos Rosario", prueba más allá del plano condicional disputada ayer sobre pista normal en el centenario hipódromo que otra vez -como viene sucediendo habitualmente- contó con una gran concurrencia de público y así quedó traducido en los 508.000 pesos de recaudación.

Desde el día de las ratificaciones, y ante la deserción de Alpha Donosa -a priori- una de las que podía convertirse en rival de cuidado, la hija de Juan Talentoso encontró el camino allanado, no porque sus adversarias no contaran con chances, sino que la del stud El Argentino ofrecía un palmarés superior.

Aunque primero, la pensionista -puesta al óleo- por el trainer Marcelo Nicolás Ferraguti debía sortear dos escollos principales: la indocilidad que suele mostrar en los partidores en momentos previos a la carrera y elevado gravamen con el que fue castigada (61 kilos), una diferencia apreciable con respecto a las que le tocaba enfrentar.

En el trámite, la zaina trató de asumir el liderazgo aprovechando la suelta interior, pero rápidamente, su jockey Carlos Fuentes -de gran faena- la contuvo para no desgastarla dejando que la lucha por la punta quedara en poder de So Beatifull y Chasirette.

Por los 700, el tucumano le cambió la línea de avance de los palos hacia afuera y en el ingreso a la recta mandó la estocada, emparejando a las de adelante, para luego escapar rumbo al disco con firmes brazadas, y llegando sin apremios acumulando 3 1/2 cuerpos de ventaja sobre Luz Cap, su escolta en larga carga interior.